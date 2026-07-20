Communiqué | Cérémonie de remise officielle d’une maternité offerte par EXPERTIS sa à la localité de Barogho

Une contribution citoyenne à la santé maternelle, à la protection de la mère et de l’enfant, et au développement local

CSPS DE BAROGHO – Commune de Saaba Vendredi 17 juillet 2026 à 08h30

1. FICHE SIGNALÉTIQUE DE L’ÉVÉNEMENT

Événement Cérémonie de remise officielle d’une maternité offerte par EXPERTIS SA à la localité de Barogho Date Vendredi 17 juillet 2026 Heure 08h30 Lieu CSPS de Barogho, Commune de Saaba Organisateur EXPERTIS SA Nature Cérémonie institutionnelle de remise d’une infrastructure sanitaire au bénéfice des populations Public concerné Autorités administratives, sanitaires, coutumières et religieuses ; responsables du CSPS ; partenaires institutionnels ; médias ; populations bénéficiaires ; invités

2. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

EXPERTIS SA procède, le vendredi 17 juillet 2026 au CSPS de Barogho, dans la Commune de Saaba, a la remise officielle d’une maternité offerte a la localité de Barogho.

Cette cérémonie traduit engagement citoyen de EXPERTIS SA en faveur du développement local et du renforcement des services sociaux de base. A travers cette infrastructure sanitaire, l’entreprise entend contribuer a l’amélioration des conditions d’accueil, de prise en charge et de suivi des femmes enceintes, des mères et des nouveau-ne s.

Au-delà de son cœur de métier dans la promotion et la gestion immobilière, EXPERTIS SA affirme ainsi une vision plus large du développement territorial : bâtir des cadres de vie durables, accompagner les communauté s et contribuer concrètement au bien-être des populations vivant autour de ses zones d’intervention.

La remise de cette maternité constitue une action de responsabilité sociétale forte, porte e par une volonté de proximité , de solidarité et de partenariat avec les autorité s locales et les acteurs de la santé .

3. MOT D’INTRODUCTION

EXPERTIS SA a l’honneur d’accueillir les professionnels des médias, les autorités administratives, sanitaires, coutumières, les partenaires institutionnels et l’ensemble des invites a l’occasion de la cérémonie de remise officielle de la maternité de Barogho.

La directrice générale

Cette cérémonie revêt une importance particulière. Elle consacre l’aboutissement d’une initiative sociale concrète, pense e pour re pondre a un besoin essentiel des populations : l’accès a un cadre plus approprie pour la maternité, l’accueil des femmes enceintes et la prise en charge des nouveau-nés.

Représente du Pds

Pour EXPERTIS SA, cette action s’inscrit dans une de marche de responsabilité sociétale et de contribution au développement local. Elle rappelle que la promotion immobilière et l’aménagement des espaces de vie doivent également s’accompagner d’un engagement en faveur des services essentiels, de la cohésion sociale et du bien-être des communautés.

Représente le directeur régional de la santé

4. À PROPOS D’EXPERTIS SA

Filiale de Excellis Invest Group, holding multisectoriel, et créée en 2009, EXPERTIS SA est une société spécialisée dans la promotion immobilière, la gestion immobilière et la sécurisation financière.

Acteur engage du secteur immobilier burkinabè, l’entreprise développe des projets visant à proposer des solutions d’habitat re pondant aux exigences de qualité, de conformité et de fiabilité, dans le respect des normes techniques, juridiques et urbanistiques applicables.

Dans un contexte de re forme et de renforcement de l’encadrement du secteur, EXPERTIS SA a entrepris les diligences nécessaires pour consolider la conformité de ses opérations et renforcer sa crédibilité institutionnelle.

A ce titre, l’entreprise a obtenu son nouvel agrément de promoteur immobilier sous le numéro : N° 2025-0002/MUH/CAB du 09 janvier 2025.

A travers ses projets et ses actions citoyennes, EXPERTIS SA entend contribuer à la fois à la structuration du marché immobilier et au développement des localités qui accueillent ses interventions.

5. CONTEXTE ET ENJEUX DE LA CÉRÉMONIE

5.1. Un besoin de proximité en matière de santé maternelle

La santé maternelle et infantile constitue un enjeu majeur pour les communautés. Dans les localités en développement, la disponibilité d’espaces adapte s pour l’accueil, le suivi et l’accompagnement des femmes enceintes contribue à améliorer la qualité des soins et la dignité des bénéficiaires.

La maternité offerte a Barographe répond a cette logique de proximité et de soutien aux services sociaux de base, en apportant une contribution concrète au dispositif sanitaire local.

5.2. Une action citoyenne au service du développement local

En offrant cette maternité , EXPERTIS SA manifeste son attachement a une approche responsable du développement. L’entreprise ne se limite pas a la réalisation de projets immobiliers ; elle entend également accompagner les dynamiques locales et contribuer a l’amélioration du cadre de vie des populations.

5.3. Une contribution à la confiance et au partenariat avec les communautés

La confiance entre une entreprise et son environnement se construit aussi par des actions concrètes. La remise de cette maternité traduit une volonté d’écoute, de proximité et de partenariat avec les autorités locales, les acteurs de la santé et les populations bénéficiaires.

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