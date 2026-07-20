Burkina Faso : Les Forces de sécurité intérieure mettent en terre près de 1 000 plants pour un Burkina plus vert

Les Forces de sécurité intérieure ont célébré, le samedi 18 juillet 2026, la 12ᵉ édition de la Journée de reboisement. L’activité, placée sous le thème « Un agent, un arbre : engagement des Forces de sécurité intérieure pour un Burkina Faso vert et résilient », s’est déroulée à la Ceinture verte de Ouagadougou avant de se poursuivre sur l’avenue de la Solidarité. Près de 1 000 plants ont été mis en terre à cette occasion.

Dans un contexte marqué par les enjeux liés à la préservation de l’environnement, les Forces de sécurité intérieure ont affirmé leur engagement en faveur de la restauration du couvert végétal.

Policiers, douaniers, agents des Eaux et Forêts, personnels de l’administration pénitentiaire, sapeurs-pompiers et autres corps ont participé à cette opération de reboisement initiée par la Police municipale.

Avant le lancement des travaux de plantation, la cérémonie a été marquée par une bénédiction du chef traditionnel de l’arrondissement n° 3, en présence des autorités administratives, coutumières et des responsables des différents corps des Forces de sécurité intérieure.

Représentant le ministre d’État, ministre de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques, le ministre délégué chargé des Ressources animales, Amadou Dicko, a livré le message du patron de la cérémonie. Il a rappelé l’importance de l’arbre dans la préservation de l’environnement et dans la lutte contre les effets du changement climatique.

« L’arbre est synonyme de vie, d’espoir et de prospérité. Il protège les sols, améliore notre climat, favorise la biodiversité et offre aux générations futures un patrimoine naturel indispensable », a-t-il déclaré.

À travers le thème retenu pour cette édition, le patron de la cérémonie a souligné que chaque agent, au-delà de sa mission de sécurité, peut contribuer à la construction d’un cadre de vie durable. Selon lui, cette initiative s’inscrit dans la même dynamique que la Journée nationale de l’arbre, qui invite chaque Burkinabè à planter et à entretenir un arbre dans son environnement immédiat.

Pour le directeur général de la Police municipale, Paulin Kaboré, organisateur de cette activité, le reboisement traduit l’engagement citoyen des Forces de sécurité intérieure en faveur de la protection de l’environnement.

« Planter un arbre aujourd’hui, c’est investir dans l’avenir de nos enfants, contribuer à la lutte contre la désertification, améliorer notre cadre de vie et renforcer la résilience de nos communautés », a-t-il indiqué. Le responsable a également insisté sur la responsabilité individuelle de chaque agent dans le suivi des plants mis en terre. « Chaque agent a la responsabilité de planter un arbre et d’en assurer l’entretien », a-t-il souligné.

Au-delà de la quantité de plants mis en terre, les autorités ont insisté sur la nécessité d’en assurer l’entretien afin de garantir leur survie. Le patron de la cérémonie a rappelé que la réussite d’une campagne de reboisement ne se mesure pas uniquement au nombre d’arbres plantés, mais surtout à leur capacité à grandir et à traverser les années.

Les maraîchers et les maraîchères, appelés à accompagner l’entretien des plants, occupent ainsi un rôle essentiel dans la pérennisation de cette action environnementale.

À travers cette 12ᵉ édition de la Journée de reboisement, les Forces de sécurité intérieure entendent démontrer que leur mission ne se limite pas à la protection des personnes et des biens, mais s’étend également à la préservation du patrimoine naturel du Burkina Faso.

Namwin-Kièlè Christopher SOMDA (Stagiaire)

Burkina 24