Le programme Suudu Andal Sport forme des entraîneurs et des préparateurs physiques

L’ambassadeur du sport au Burkina Faso Charles Kaboré renforce les capacités des préparateurs physiques et d’entraîneurs burkinabè à travers Suudu Andal Sport. Ils ont pris part à une formation en préparation physique, assurée par les experts français Christophe Manouvrier et Landry Chauvin. Pour les stagiaires, cette formation va les aider à mieux collaborer entre préparateurs physiques et entraîneurs, mais aussi à mieux planifier les séances.

L’ambassadeur pour le sport, Charles Kaboré, continue de déployer son programme Suudu Andal Sport. A cet effet, il a organisé un deuxième programme de formation. Cette fois, ce sont les préparateurs physiques et les entraîneurs qui étaient à l’honneur. Ils ont bénéficié d’une formation en préparation physique qui a pris fin le vendredi 17 juillet 2026 à Ouagadougou.

La formation a été assurée par Christophe Manouvrier, ancien préparateur physique des Lions indomptables du Cameroun. Il a travaillé au Maroc et à Paris FC. Il est accompagné de Landry Chauvin ancien entraîneur de Rennes, Nantes, Sedan ou encore les petites catégories de l’équipe de France.

La formation, clé de la réussite

« On est venus partager nos expériences avec les stagiaires, pas pour leur donner des leçons. On a alterné les séances en salle et sur le terrain. C’était le moment d’aborder les projets de jeu en lien avec la préparation physique », assure Landry Chauvin.

Il estime qu’il y a de bonnes « pépites » dans le football burkinabè, comme en témoigne leur parcours en Coupe du monde U17. « Il faut aujourd’hui que ces garçons soient entraînés par des entraîneurs formés et que les infrastructures suivent. C’est ce qui est en train d’être fait », insiste Chauvin.

Chez les participants, cette formation vient à point nommé. Elle va changer les méthodes de travail. « On a pu maîtriser le travail collectif avec le ballon. On a aussi travaillé sur la formulation de l’objectif de la séance.

Si l’objectif est flou, les joueurs ne pourront pas vraiment le comprendre ni le mettre en œuvre », estime Véronique Yonli, entraîneur de l’équipe nationale féminine U15. Pour Seydou Belem, préparateur physique des arbitres, cet apprentissage lui permet également de savoir ce qui se fait dans d’autres disciplines. « Je sais maintenant comment travailler sur l’explosivité », avoue-t-il.

Accompagner le ministère des sports

La ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi a présidé la cérémonie de clôture. Elle a salué l’initiative menée par l’ambassadeur du sport à travers Suudu Andal. « C’est une deuxième initiative après celle qui a été menée il y a quelques semaines dans le domaine du marketing. C’est en complément de cette dynamique qu’il a apportée en soutien à notre département dans le domaine de la formation dans son ensemble », note Annick Pickbougoum.

Elle a surtout insisté pour que cette formation se répercute sur le terrain. « Nous exhortons surtout les bénéficiaires à en faire bon usage. Il ne faut pas prendre les attestations et les ranger. Il faut que cela se répercute sur le terrain », prévient la ministre en charge des Sports.

Suudu Andal est un programme qui vise à renforcer les capacités des entraîneurs, des dirigeants, des arbitres, des journalistes sportifs ainsi que des anciens athlètes en reconversion.