Communiqué nécrologique | Décès de son Excellence Dramane YAMEOGO : Faire-part

La grande famille YAMEOGO à Ouagadougou, Ramongo, Bobo-Dioulasso, Lomé et Bamako ;

La grande famille SALAMBERE à Comin-Yanga et Ouagadougou ;

Les familles Yameogo Salamberé, Kouanda, Tondé, Zongo, Simdé, Bâ, Ouedraogo à Ramongo, Koudougou, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Zorgho , Dubaï, koumassi, Abidjan, Abuja et ailleurs ;

Les enfants : Rachid, Yasmina et Farid ;

Les petits-enfants : Lila Imane et Celi Naela Fatim ;

Les frères et sœurs : Yacouba, Salif, Zarata et Aminata ;

Les neveux et nièces ;

Les familles alliées ;

Les familles amies ;

Ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur père, frère, grand-père, oncle, cousin, beau-frère et ami,

Son Excellence Dramane YAMEOGO Ancien Procureur du Faso

Ancien Ministre de la Justice

Ancien Ambassadeur du Burkina Faso au Nigeria

Rappelé à Dieu le samedi 27 juin 2026 à Ouagadougou.

PROGRAMME DES OBSÈQUES



Mardi 30 juin 2026

👉🏽8h00: levée de corps à la morgue du CHU de Bogodogo

👉🏽8h30: recueillement au domicile à Ouaga 2000

👉🏽9h00: départ pour la cours de cassation pour les hommages

👉🏽10h00 : départ pour Ramongo

👉🏽14h: Enterrement

Union de prières pour le repos de son âme.