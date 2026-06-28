Communiqué nécrologique | Décès de son Excellence Dramane YAMEOGO : Faire-part

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La grande famille YAMEOGO à Ouagadougou, Ramongo, Bobo-Dioulasso, Lomé et Bamako ;
La grande famille SALAMBERE à Comin-Yanga et Ouagadougou ;
Les familles Yameogo Salamberé, Kouanda, Tondé, Zongo, Simdé, Bâ, Ouedraogo à Ramongo, Koudougou, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Zorgho , Dubaï, koumassi, Abidjan, Abuja et ailleurs ;
Les enfants : Rachid, Yasmina et Farid ;
Les petits-enfants : Lila Imane et Celi Naela Fatim ;
Les frères et sœurs : Yacouba, Salif, Zarata et Aminata ;
Les neveux et nièces ;
Les familles alliées ;
Les familles amies ;
Ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur père, frère, grand-père, oncle, cousin, beau-frère et ami,

Son Excellence Dramane YAMEOGO Ancien Procureur du Faso
Ancien Ministre de la Justice
Ancien Ambassadeur du Burkina Faso au Nigeria

Rappelé à Dieu le samedi 27 juin 2026 à Ouagadougou.

PROGRAMME DES OBSÈQUES

Mardi 30 juin 2026
👉🏽8h00: levée de corps à la morgue du CHU de Bogodogo
👉🏽8h30: recueillement au domicile à Ouaga 2000
👉🏽9h00: départ pour la cours de cassation pour les hommages
👉🏽10h00 : départ pour Ramongo
👉🏽14h: Enterrement

Union de prières pour le repos de son âme.

 
     
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