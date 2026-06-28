BeFree Fashion Days 2 : Quand l’innovation propulse le textile africain au sommet à Ouagadougou

Les projecteurs de la haute couture africaine se sont braqués sur la capitale burkinabè. Dans la soirée du 27 juin 2026, Azalaï Hôtel de Ouagadougou est devenu l’épicentre de l’élégance continentale en accueillant le gala de prestige et le grand défilé international de la deuxième édition des Be Free Fashion Days.

Placé sous le thème « Textiles africains : innover pour exister », cet événement d’envergure a fédéré une constellation de créateurs, stylistes, mannequins, artistes et investisseurs.

Tous étaient animés par une ambition commune : transformer le patrimoine textile africain en un puissant levier de croissance économique et de rayonnement culturel à l’international.

Devant une salle comble et conquise, le promoteur des BeFree Fashion Days Serge Kader Lamizana a donné le ton de la soirée. Plus qu’une simple célébration esthétique, il a partagé une vision pragmatique de la mode contemporaine, invitant les artisans du secteur à briser les codes traditionnels pour embrasser la modernité.

« La mode du continent ne doit plus se cantonner à son passé historique, mais doit s’affirmer comme une industrie compétitive, capable de générer des emplois, de valoriser les écosystèmes locaux et de conquérir durablement les marchés mondiaux », a-t-il déclaré.

Le défilé a ensuite offert aux spectateurs une véritable odyssée textile. Les matières emblématiques de l’Afrique telles que le Faso Danfani, le bogolan, le wax, le coton, le raphia ou encore la délicate dentelle locale ont été magnifiées à travers des silhouettes audacieuses, fluides et d’un raffinement rare.

La scène a vu se succéder des signatures majeures de la mode africaine. Le public a ainsi pu vibrer devant les collections de Gigou Creations de Jennifer Cooper, Dr Nassir Adikikè, El Bach de Bassirou Campaoré, Oumu Kakamboé, Maloff Design, La Fiole par Mariam Saba, ainsi qu’Oway par Sarah Ganoun.

Portées avec grâce par des mannequins d’exception, les créations ont raconté, fil après fil, l’histoire d’un continent fier de ses racines mais résolument tourné vers l’avenir.

En réussissant le pari de rassembler des acteurs venus d’horizons divers, l’événement positionne durablement Ouagadougou comme une vitrine incontournable de l’excellence et de la créativité panafricaine.

Sié Frederic KAMBOU

Burkina 24