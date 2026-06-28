L’Amicale des femmes d’AGL organise un dassandaga pour soutenir les personnes vulnérables

L’Amicale des femmes d’Africa Global Logistics (AGL) Burkina a tenu un dassandaga le samedi 27 juin 2026 à Ouagadougou. L’objectif de cette journée est de récolter des fonds afin de venir en aide aux orphelinats et aux personnes vulnérables. Cette initiative s’est tenue de façon simultanée à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso.

L’Amicale des femmes d’Africa Global Logistics (AGL) a organisé un dassandaga, une journée dont les bénéfices seront entièrement reversés à des œuvres caritatives.

« On a décidé d’organiser cette journée pour donner un sourire à toutes les personnes vulnérables », a confié Adama Nacoulma épouse Ouédraogo, vice-présidente de l’Amicale.

Cette journée de collecte de fonds s’inscrit dans une dynamique d’actions régulières. L’Amicale prévoit utiliser les ressources récoltées pour effectuer des dons à des orphelinats.

« Les prochains grands projets, on va se dire après la récolte de ça, on va déjà faire des dons à des orphelinats puisqu’on travaille beaucoup avec ces derniers », a précisé Adama Nacoulma.

Cette action est d’autant plus importante qu’elle est inscrite dans le plan d’action de l’association. L’événement, qui se veut convivial et fédérateur, a proposé de nombreuses activités pour tous les âges.

Les plus jeunes n’ont pas été oubliés avec un espace enfant spécialement aménagé. Pour les adultes, l’Amicale a mis à leur disposition une variété de jeux : billard, baby-foot et bien d’autres.

« C’est surtout un moment pour nous d’échanger avec nos partenaires qui ont répondu vraiment présents pour cette activité », a souligné la vice-présidente. Créée au sein de AGL, l’Amicale compte 80 membres répartis entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.

Elle rassemble à la fois des employées en activité et des retraitées. Ses missions sont claires : promouvoir la cohésion sociale, favoriser l’épanouissement des ses membres et surtout mener des actions de solidarité.