Koin : Douti Bemba prend les rênes de la chefferie sous le signe de l’union

Le village de Koin, situé dans la commune de Toma, a procédé le samedi 27 juin 2026 à l’installation officielle de son nouveau chef coutumier, Douti Bemba. Cette cérémonie solennelle, qui fait suite au processus d’intronisation, a mobilisé les autorités administratives, les dignitaires du canton de Toma, les représentants de la famille royale Ki et les forces vives des cinq quartiers de la localité.

L’installation a été supervisée par le chef de canton de Toma, autorité coutumière de tutelle. Dans son allocution, il a procédé à la présentation publique du nouveau chef en soulignant la portée symbolique de son nom de règne . « Voici votre chef. C’est le chef de tous. Il faut faire l’union sacrée autour de lui.

Il s’appelle Douti Bemba, ce qui signifie « l’entente ». Comme le dit son nom, il faut cultiver l’harmonie et le rassemblement pour progresser » , a-t-il dit. Il a par ailleurs rappelé que Koin, en tant que l’un des 33 villages du canton, doit maintenir une cohésion exemplaire pour assurer la stabilité régionale.

Le Haut-commissaire de la province du Nayala, Frédéric Honoré Paré, a assisté à cet événement. Il a souligné que l’administration accorde une place centrale à la chefferie traditionnelle dans la gestion de la paix sociale.

« Le développement de Koin ne saurait être l’œuvre d’un seul homme. Il est le fruit de l’union, de la concertation et de l’engagement collectif », a-t-il déclaré. L’autorité provinciale a exhorté le nouveau chef à agir comme un « artisan de la paix » et un « relais de sensibilisation » auprès des populations, tout en réitérant le soutien de l’État à sa mission.

Jean Martin Ki, porte-parole de la famille royale, a apporté des précisions sur le processus de désignation, fruit d’une concertation approfondie entre les anciens. Il a mis en exergue la structure du village.« Le village comporte cinq quartiers, comme les cinq doigts de la main. C’est un ensemble, mais chaque doigt est différent. Ils travaillent ensemble en harmonie et le chef doit tenir compte de cela» a-t-il expliqué.

Pour soutenir cette gouvernance, le nouveau chef a été investi avec le concours de cinq conseillers, choisis à raison d’un par quartier, chargés de l’accompagner dans sa mission de consolidation de l’unité villageoise.

Le nouveau chef, Douti Bemba, a exprimé sa reconnaissance pour la confiance placée en lui. Dans son message adressé aux habitants, il a placé son mandat sous le signe de la cohésion.

« J’invite l’ensemble des cinq quartiers de Koin à l’union et à l’action. Je m’engage solennellement à unir les fils et filles du village et à travailler pour la cohésion sociale et la paix», a-t-il confié.

La cérémonie a aussi connu la transmission des attributs coutumiers par les représentant du chef de terre de Koin, marquant ainsi le début effectif des fonctions du nouveau chef de Koin dans un climat de solennité.

Akim KY

Burkina 24