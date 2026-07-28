Communiqué nécrologique | Décès de Roger BARRY : Le Ministère de l’Économie et des Finances présente ses condoléances à la famille

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Le Secrétaire général du Ministère de l’économie et des finances a le regret de vous annoncer le décès du Camarade BARRY Roger, matricule 214 930 T, Agent technique de la statistique, précédemment en service à la Direction générale des impôts.

Décès survenu le lundi 13 juillet 2026 à Ouagadougou, des suites de maladie.

Au nom du Camarade  Ministre de l’économie et des finances et en mon nom propre, je présente mes condoléances à la famille éplorée.

 
     
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