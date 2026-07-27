SONABEL : Prolongation du dépôt des dossiers des candidats admissibles sous réserve au recrutement CDI jusqu’au 31 juillet 2026

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Électricité du Burkina (SONABEL) communique : Les candidats admissibles sous réserve aux tests de recrutements pour des Contrats de Travail à Durée Indéterminée (CDI), organisés les lundi 29 et mardi 30 juin 2026, à l’École Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) de Ouagadougou sont informés que la date limite de dépôt des dossiers initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026 est prolongée jusqu’au vendredi 31 juillet 2026.

Par ailleurs ils sont priés de déposer les documents ci-après au 2 ème étage de l’Immeuble du Conseil Burkinabè des Chargeurs (CBC) dans les bureaux de la SONABEL, du lundi 27 au vendredi 31 juillet 2026, de 08 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute :

une demande manuscrite timbrée à 200 francs CFA adressée au Camarade Directeur Général de la SONABEL, et signée par le candidat ;

une copie légalisée du diplôme reconnu par l’Etat Burkinabè ou par le CAMES (NB : les attestations de niveau ne sont pas acceptées) ;

un curriculum vitae sincère, daté et signé par le candidat ;

une lettre de motivation datée et signée par le candidat ;

un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif d’acte de naissance en tenant lieu (les photocopies légalisées ne seront pas acceptées)

une copie légalisée de la Carte Nationale d’Identité Burkinabè (CNIB) ;

une copie légalisée du Certificat de Nationalité Burkinabè ;

un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois.