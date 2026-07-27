Retour sur Actu | Les temps forts de la semaine du 20 au 26 juillet 2026 au Burkina Faso

Du 20 au 26 juillet 2026, l’actualité burkinabè a été marquée par d’importantes décisions gouvernementales, le renforcement des Forces armées nationales, des avancées majeures dans le secteur de la santé ainsi que de belles performances sportives. Retour sur les faits marquants de la semaine.

À Pô, dans la région du Nazinon, le Capitaine Ibrahim Traoré a procédé à la mise en eau du barrage de Pô (Kapro), première grande infrastructure hydro-agricole de la localité. Il a également présidé la cérémonie de sortie de la 25ᵉ promotion des Élèves-Officiers d’Active de l’Académie militaire Georges-Namoano.

Dans le même registre, les Forces armées nationales se sont renforcées avec la sortie de la 14ᵉ promotion des élèves sous-officiers spécialistes de l’École nationale des sous-officiers d’active. Au total, 520 jeunes, dont 125 femmes, sont désormais prêts à servir la Nation. La promotion porte le nom du « Sergent-Chef Kaboré Tilado », en hommage à un militaire tombé dans l’accomplissement de son devoir.

Sur le plan gouvernemental, plusieurs décisions importantes ont été adoptées. Le cadre réglementaire de l’Académie technologique du Faso a été créé, avec l’annonce de la construction de deux lycées professionnels spécialisés et de 17 complexes scolaires, pour un investissement estimé à près de 38 milliards de francs CFA.

Le Conseil des ministres a également adopté une loi de finances rectificative fixant les recettes de l’État à 3 728,5 milliards de francs CFA, contre 4 215,3 milliards de dépenses. Par ailleurs, le Technopôle pharmaceutique intégré de Kokologho a été déclaré d’utilité publique urgente, tandis que les missions de l’Office national du contrôle des aménagements et des constructions ont été renforcées.

Autre fait marquant : la plateforme SYLVIE poursuit sa transformation avec l’adoption des statuts de sa société de gestion, une étape qui ouvre la voie à son évolution vers une société d’État. Le Fonds de soutien patriotique, de son côté, a franchi la barre des 162 milliards de francs CFA mobilisés, représentant plus de 81 % de son objectif annuel.

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Dans le secteur de la santé, le Centre hospitalier universitaire de Tengandogo confirme son expertise en médecine spécialisée avec la réalisation réussie d’un triple pontage coronarien sur un patient venu de Côte d’Ivoire. À Pouytenga, une équipe médicale a également réalisé une première en procédant avec succès à l’ablation d’un kyste ovarien géant de 6,1 kilogrammes chez une jeune patiente.

Sur le terrain sportif, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont officiellement engagé leur candidature commune pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2032.

L’athlète Marthe Koala continue d’illustrer le drapeau burkinabè sur la scène internationale. Elle a décroché la médaille d’or au World Continental Tour Silver en Slovaquie grâce à un saut mesuré à 6,71 mètres.

Les Étalons Dames, quant à elles, ont affiché de belles dispositions avant la CAN féminine 2026. En match amical au Maroc, elles ont largement dominé le FUS de Rabat sur le score de 5 buts à 0, avec des réalisations de Madina Traoré, Deborah Guira, Balkissa Sawadogo, Judicaëlle Ouoba et Adama Congo.

Du 20 au 26 juillet, une semaine riche en décisions, en progrès et en performances. C’était Retour sur Actu.

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Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24