Musique : Ezeckiel Sakoulba signe son grand retour avec le clip « Aw Ye Mougou Do »

Après une période d’absence, l’artiste musicien burkinabè Ezeckiel Sakoulba a effectué un retour remarqué sur la scène musicale avec la sortie officielle de son nouveau clip intitulé « Aw Ye Mougou Do », le vendredi 24 juillet 2026, à Ouagadougou. Ce titre est une ode au tô, l’un des mets les plus emblématiques du Burkina Faso.

Connu pour ses succès tels que « Dingo Dingo » et « Koumandi Kouyaté », qui ont longtemps animé les soirées et conquis les mélomanes, Ezeckiel Sakoulba renoue avec son public à travers une œuvre aux sonorités afro-décalées. Le single puise son inspiration dans une ambiance conviviale entre amis, où le partage d’un repas traditionnel devient un symbole de joie et de rassemblement.

À travers « Aw Ye Mougou Do », une expression en dioula que l’artiste traduit par « mettez la farine », Ezeckiel Sakoulba met à l’honneur le tô, un plat profondément ancré dans les habitudes alimentaires burkinabè. Par cette démarche, il entend valoriser le patrimoine culinaire national tout en proposant un morceau festif et entraînant.

« J’aime le tô, j’ai voulu valoriser le tô et voilà, c’est venu. Après ce silence, c’était opportun de revenir avec ce clip qui a été réalisé il y a de cela un an », a confié l’artiste.

Si son absence avait suscité de nombreuses interrogations, l’extrait de la chanson circulait déjà et entretenait l’attente de ses admirateurs. Avec la sortie du clip, l’artiste concrétise enfin ce projet et marque officiellement son retour dans l’arène musicale.

Pour Ezeckiel Sakoulba, cette nouvelle étape symbolise un nouveau départ. « J’avais pris du recul pour des raisons qui ne dépendaient pas forcément de moi. Mais aujourd’hui, je suis prêt et je viens montrer à tous mes fans de quoi je suis capable », a-t-il déclaré.

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Déterminé à reconquérir son public, le chanteur annonce déjà la poursuite de nouveaux projets musicaux. Avec « Aw Ye Mougou Do », Ezeckiel Sakoulba ouvre ainsi un nouveau chapitre de sa carrière, mêlant rythmes modernes et valorisation de la culture burkinabè.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24