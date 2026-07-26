Communiqué | Avis à manifestation d’intérêt n°2026-001/ch/dg/dchag Pour la constitution d’une base de données des fournisseurs et des prestataires agrées

CORIS HOLDING SA est une compagnie financière agréée par la Commission Bancaire de l’UEMOA qui supervise onze filiales et succursales connues sous la dénomination de Coris Bank International (CBI) que sont :

CBI Burkina, CBI Bénin, CBI Togo, CBI Mali, CBI Succursale du Niger, CBI Sénégal, CBI Côte d’Ivoire, CBI Succursale de Guinée Bissau, CBI Guinée, CBI Tchad, CBI Cap-Vert et les Mésofinances du Burkina, du Bénin et de la Côte d’Ivoire.

Dans le cadre de son développement et de sa structuration à l’échelle panafricaine, Coris Holding met en œuvre de nombreux projets stratégiques dans les domaines des infrastructures, du système d’information, de la digitalisation des services, de la sécurité informatique, des services généraux et des services de conseils, lesquels projets nécessitent un processus de passation des marchés conformément aux meilleures pratiques en la matière.

Dans le but de disposer d’un bassin de fournisseurs et prestataires qualifiés et compétents dans leurs domaines respectifs, Coris Holding lance le présent avis à manifestation d’intérêt en vue de constituer sa base de données de fournisseurs et prestataires agréés.

Les fournisseurs et prestataires retenus à l’issue du processus d’évaluation seront agréés comme fournisseurs de Coris Holding dans le cadre des procédures de consultation ou d’appel d’offres restreints.

Les domaines et sous domaines de prestations concernés se présentent comme ci-dessous :

Code Domaine Sous-domaines D-001 Les infrastructures-génie civil Construction, Aménagements, rénovation, réhabilitation, cloisonnement, travaux des corps d’état secondaires D-002 Système d’information et Sécurité informatique Réseaux et télécommunication, systèmes de stockage, base de données et solutions informatiques ; les infrastructures, la data, le développement d’applications et l’autonomisation, solutions digitales, maintenance informatique. D-003 Acquisition de matériel informatiques et péri-informatiques Ordinateurs, imprimante, scanners, copieurs, automates, GAB, TPE et consommables informatiques D-004 Mobilier et matériel de bureau Menuiserie bois, aluminium, fauteuils et chaises D-005 Acquisition d’engins Véhicules à quatre (4) roues, à deux roues D-006 Service de maintenance automobile Entretien et maintenance automobile D-007 Service de maintenance électrique et électronique Maintenance des installations électricité, froid et climatisation D-008 Service d’hygiène Nettoyage, entretien de jardin, plomberie, décoration D-009 Service de sécurité Gardiennage des locaux, sécurité incendie D-010 Fourniture et consommables Fournitures de bureau, fourniture d’eau, de produits d’entretien D-011 Communication et publicité Couverture médiatique, presse audio-visuelle, en ligne, écrite, réalisation de gadgets, d’enseigne, d’imprimerie, de communication téléphonique et électronique… D-012 Prestations intellectuelles Etudes, Conseils, Formations D-013 Transport, hôtellerie, Tourisme Agence de voyage, agence de tourisme, location de salles, l’hébergement, prestations hôtelières

Les candidats intéressés par le présent avis sont invités à soumettre une manifestation d’intérêt comportant obligatoirement les pièces et documents ci-après :

une lettre de manifestation d’intérêt ;

une présentation de l’entreprise ;

un extrait du RCCM datant de moins trois (3) mois ;

une attestation de situation fiscale ;

un certificat de non-faillite ;

un certificat du chiffre d’affaires des trois (3) dernières années (2025, 2024, 2023) ou tout document tenant lieu ;

les états financiers certifiés des trois (3) derniers exercices (2025, 2024, 2023);

une description des différents services offerts suivant la catégorisation des domaines susmentionnés ;

les références de prestations similaires accompagné de Procès-Verbal de réception ou attestation de bonne fin d’exécution.

Les candidats peuvent obtenir des informations supplémentaires uniquement par mail à l’adresse [email protected].

Les manifestations d’intérêt seront reçues à travers l’adresse électronique ci-dessus mentionnée du lundi 10 au vendredi 14 août 2026.

A l’issue du processus, les candidats retenus recevront une notification officielle de leur agrément en qualité de fournisseurs ou prestataires de Coris Holding.

Par ailleurs, Coris Holding se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.