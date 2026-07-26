Présidentielle au Brésil : Brasilia refuse des visas à des responsables américains avant le scrutin

À moins de trois mois de l’élection présidentielle, le gouvernement brésilien a refusé de délivrer des visas à deux responsables américains qui souhaitaient rencontrer les autorités électorales. Brasilia justifie cette décision par un « risque d’instrumentalisation politique », sur fond de tensions persistantes avec l’administration de Donald Trump, rapporte Tva nouvelles.

Les relations entre le Brésil et les États-Unis connaissent un nouvel épisode de crispation. Le gouvernement brésilien a refusé d’accorder des visas à deux responsables américains qui prévoyaient de se rendre à Brasilia pour échanger avec les autorités électorales, a indiqué une source diplomatique brésilienne à l’AFP.

Selon cette source, les autorités ont estimé qu’il existait un « risque d’instrumentalisation politique » à quelques semaines de l’élection présidentielle prévue en octobre.

Les États-Unis avaient sollicité, le 20 juillet 2026, des visas pour ces deux fonctionnaires. Leur mission consistait à discuter de questions relatives à la « liberté d’expression liée aux élections » avec les institutions chargées de l’organisation du scrutin.

Mais les autorités brésiliennes ont jugé cette démarche inopportune, notamment parce qu’elle coïncidait avec une rencontre privée organisée entre Flavio Bolsonaro, candidat du principal parti conservateur brésilien, et plusieurs diplomates étrangers.

Lors de cette réunion, Flavio Bolsonaro aurait remis en cause la fiabilité du système brésilien de vote électronique, reprenant des arguments similaires à ceux avancés par son père, l’ancien président Jair Bolsonaro, avant son inéligibilité.

Le président sortant Luiz Inácio Lula da Silva briguera un nouveau mandat lors du scrutin d’octobre face à Flavio Bolsonaro, allié du président américain Donald Trump.

Les tensions entre Brasilia et Washington se sont accentuées ces dernières semaines. L’administration Trump a notamment instauré deux séries de droits de douane sur certains produits brésiliens, invoquant des pratiques commerciales jugées déloyales.

De son côté, Lula accuse son adversaire d’avoir favorisé ces mesures américaines.« Flavio Bolsonaro est un traître à la patrie », a déclaré le chef de l’État brésilien, estimant que son rival aurait encouragé les surtaxes imposées par Washington. Des accusations rejetées par l’intéressé.

L’affaire des visas illustre les tensions diplomatiques grandissantes entre les deux pays à l’approche de l’élection présidentielle.

Aucune réaction officielle n’avait été communiquée par les autorités américaines au moment de la publication de cette information. Toutefois, ce nouvel incident intervient dans un contexte où Donald Trump affiche régulièrement son soutien à plusieurs candidats conservateurs en Amérique latine, notamment au Brésil, en Argentine et en Colombie.