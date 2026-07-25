Sortie de la 25e promotion de l’Académie Militaire Georges NAMOANO-AMGN 

Serge Pacome ZONGO Envoyer un courriel il y a 11 minutes
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L’Académie Militaire Georges-Namoano s’apprête à vivre un moment solennel avec la sortie de la 25ᵉ promotion des Élèves Officiers d’Active (EOA). 

Au total, deux cent dix-huit (218) élèves officiers, dont dix (10) personnels féminins, issus du Burkina Faso et de neuf autres pays africains, recevront ce 25 juillet 2026 leurs épaulettes de Sous-lieutenant, marquant ainsi leur entrée officielle dans le corps des officiers.

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Après deux (2) années de formation militaire, académique et humaine, ces nouveaux officiers sont désormais appelés à mettre leurs compétences et leur engagement au service de leurs nations respectives.

Source : Etat major général des armées

 
     
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Serge Pacome ZONGO

Tambi Serge Pacome ZONGO, journaliste s'intéressant aux questions politiques et de développement durable.

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