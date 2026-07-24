Musique : Floby célèbre ses 20 ans de carrière avec un concert gratuit le 1er août

L’artiste burkinabè Floby donne rendez-vous à son public le 1er août 2026 au terrain des Léopards, sis aux 1 200 Logements, pour un concert gratuit destiné à célébrer ses vingt années de carrière musicale. Cette initiative, annoncée lors d’un point de presse tenu le jeudi 23 juillet 2026 à Ouagadougou, se veut un moment de partage et de reconnaissance envers les nombreux fans qui l’ont accompagné tout au long de son parcours.

‎Figure majeure de la musique burkinabè, Floby s’est imposé au fil des années grâce à un style mêlant sonorités traditionnelles et influences modernes.

Son riche répertoire, composé de nombreux titres à succès, lui a valu plusieurs distinctions et une place de choix sur la scène musicale nationale et sous-régionale.

‎Après vingt ans à égayer les cœurs, l’artiste entend remercier le public pour son soutien indéfectible depuis ses débuts.

‎« 20 ans de carrière, ce n’est ni 20 mois, ni 20 semaines, ni 20 jours », a-t-il déclaré. Il a, en outre, promis un spectacle de grande qualité à tous ceux qui effectueront le déplacement.

‎« Ce n’est pas parce que le concert est gratuit qu’il sera fait à la va-vite. Ceux qui connaissent Floby savent comment je me comporte sur scène », a-t-il lancé.

‎L’événement promet de revisiter les grandes étapes de sa carrière à travers un spectacle réunissant ses titres les plus emblématiques, dans une ambiance de fête et de communion avec ses admirateurs.

‎Le concert est porté par la structure Black Life et ses partenaires. Pour sa part, le promoteur de Black Life, Amed Traoré, a expliqué que cette initiative a été rendue possible grâce à l’appui de plusieurs partenaires, avec pour objectif de permettre à tous, y compris à ceux qui n’ont pas les moyens d’accéder aux grandes salles de spectacle, de vivre cet événement.

‎Concernant la sécurité, il s’est voulu rassurant. « Le site sera ultra-sécurisé afin que chacun puisse venir et repartir en toute sérénité », a-t-il affirmé.

‎Cette célébration, faut-il le rappeler, s’inscrit dans une série d’activités organisées à l’occasion des 20 ans de carrière de Floby. Elle intervient après plusieurs rendez-vous commémoratifs ayant permis de retracer son parcours artistique et de rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à son succès.

‎En offrant ce spectacle en accès libre, Floby fait une fois preuve de son attachement à son public et sa volonté de partager cette étape importante de sa vie artistique avec le plus grand nombre.

‎Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24