Musique : Floby célèbre ses 20 ans de carrière avec un concert gratuit le 1er août
L’artiste burkinabè Floby donne rendez-vous à son public le 1er août 2026 au terrain des Léopards, sis aux 1 200 Logements, pour un concert gratuit destiné à célébrer ses vingt années de carrière musicale. Cette initiative, annoncée lors d’un point de presse tenu le jeudi 23 juillet 2026 à Ouagadougou, se veut un moment de partage et de reconnaissance envers les nombreux fans qui l’ont accompagné tout au long de son parcours.
Figure majeure de la musique burkinabè, Floby s’est imposé au fil des années grâce à un style mêlant sonorités traditionnelles et influences modernes.
Son riche répertoire, composé de nombreux titres à succès, lui a valu plusieurs distinctions et une place de choix sur la scène musicale nationale et sous-régionale.
Après vingt ans à égayer les cœurs, l’artiste entend remercier le public pour son soutien indéfectible depuis ses débuts.
« 20 ans de carrière, ce n’est ni 20 mois, ni 20 semaines, ni 20 jours », a-t-il déclaré. Il a, en outre, promis un spectacle de grande qualité à tous ceux qui effectueront le déplacement.
« Ce n’est pas parce que le concert est gratuit qu’il sera fait à la va-vite. Ceux qui connaissent Floby savent comment je me comporte sur scène », a-t-il lancé.
L’événement promet de revisiter les grandes étapes de sa carrière à travers un spectacle réunissant ses titres les plus emblématiques, dans une ambiance de fête et de communion avec ses admirateurs.
Le concert est porté par la structure Black Life et ses partenaires. Pour sa part, le promoteur de Black Life, Amed Traoré, a expliqué que cette initiative a été rendue possible grâce à l’appui de plusieurs partenaires, avec pour objectif de permettre à tous, y compris à ceux qui n’ont pas les moyens d’accéder aux grandes salles de spectacle, de vivre cet événement.
Concernant la sécurité, il s’est voulu rassurant. « Le site sera ultra-sécurisé afin que chacun puisse venir et repartir en toute sérénité », a-t-il affirmé.
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Cette célébration, faut-il le rappeler, s’inscrit dans une série d’activités organisées à l’occasion des 20 ans de carrière de Floby. Elle intervient après plusieurs rendez-vous commémoratifs ayant permis de retracer son parcours artistique et de rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à son succès.
En offrant ce spectacle en accès libre, Floby fait une fois preuve de son attachement à son public et sa volonté de partager cette étape importante de sa vie artistique avec le plus grand nombre.
Sié Frédéric KAMBOU
Burkina 24