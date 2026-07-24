Évaluation des contrats d’objectifs : Le Général de Division Célestin Simporé présente un taux d’exécution de 53,14 % et un territoire sécurisé à 74,53 %

Ce vendredi 24 juillet 2026, la session d’évaluation des contrats d’objectifs des membres du gouvernement a officiellement débuté au cabinet de la Primature. Dans le cadre de cette importante revue semestrielle, le camarade Général de Division Célestin Simporé, Ministre d’État, ministre de la Guerre et de la Défense Patriotique, s’est prêté à l’exercice de la redevabilité en présentant le bilan à mi-parcours de son département pour le compte du mois de juin.

Sur le plan quantitatif, le Ministre d’État, Ministre d’État, ministre de la Guerre et de la Défense Patriotique, a indiqué que le taux d’exécution global des activités menées par son département au 30 juin s’établit à 53,14 %.

Tout en qualifiant ce résultat d’« assez satisfaisant », il a souligné la volonté de son institution de maintenir le cap pour exécuter l’ensemble des instructions reçues d’ici la fin de l’exercice annuel.

Concernant la situation territoriale, le Général Célestin Simporé a communiqué un taux de sécurisation et de reconquête du territoire national s’élevant à 74,53 %.

On note ainsi une progression par rapport au dernier trimestre de l’année précédente où il se situait à 73,56 %, dit-il. Toujours selon ses précisions, ces chiffres traduisent l’évolution concrète des opérations sur le terrain.

« Le taux qu’on vous donne, les 74,53 %, c’est des territoires reconquis, pacifiés, sécurisés avec le retour progressif des populations et aussi de l’administration publique », a précisé le ministre de la Guerre.

Le ministre a également tenu à rassurer l’opinion publique en affirmant qu’il n’existe plus de zones totalement inaccessibles pour les forces régulières. Les opérations de sécurisation se poursuivent activement à travers tout le pays pour permettre le ravitaillement régulier des localités reculées par voie terrestre ou aérienne.

Avant de détailler ces indicateurs chiffrés, le Ministre d’État, ministre de la Guerre et de la Défense Patriotique a tenu à rendre un hommage aux Forces de Défense et de Sécurité ainsi qu’à l’ensemble des populations pour leur engagement indéfectible face au défi sécuritaire.

« Nous voulions avant tout propos lancer un hommage à nos vaillantes Forces de Défense et de Sécurité, nos FDS, et l’ensemble de la population de notre cher pays qui se bat ardemment, qui mènent une lutte sans merci contre le terrorisme qui nous a été imposé », a-t-il indiqué.

Lors de cette journée d’évaluation à la Primature, de nouvelles directives et recommandations destinées à encadrer l’action du département de la défense pour les deux trimestres à venir, ont été transmises au Ministre d’Etat par le Premier Ministre.

Akim KY

Burkina 24