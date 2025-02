Burkina Faso : Le taux d’occupation et de reconquête du territoire est « d’à peu près 71% » (Général de brigade Célestin Simporé)

publicite

« Nous avons une atteinte d’objectifs de 89% et un taux d’occupation et de reconquête du territoire d’à peu près 71% », tel est le bilan dressé par le ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, le Général de brigade Célestin Simporé, à l’issue de l’évaluation de son département au 31 décembre 2024 par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, ce vendredi 14 février 2025.

La suite après cette publicité

Le ministre Simporé a rendu un hommage aux forces combattantes (FDS et VDP) et à tous les Burkinabè qui contribuent à un retour de la paix dans notre pays avant de déclarer qu’il reste encore beaucoup à faire.

« La guerre n’est pas finie. La situation n’est pas encore pliée, même si les groupes terroristes sont affaiblis sur tous les plans, à savoir logistique et psychologique. Nous ne sommes pas encore au bout du tunnel. Nous en sommes très conscients », a-t-il souligné.

C’est pourquoi, il a pris l’engagement de continuer à travailler de sorte à renforcer les capacités opérationnelles des forces combattantes (FDS et VDP), à travers le recrutement et un meilleur équipement, afin que d’ici la fin de 2025, le bilan soit meilleur.

Dans cette attente, le ministre Simporé place l’année 2025 sous le sceau d’opérations d’envergure, en collaboration avec les forces partenaires de l’AES, et la mise en place d’une force conjointe de l’AES, en vue d’agir « sur tous les fronts pour que l’ennemi commun puisse comprendre qu’il est grand temps de déposer les armes et de se mettre en collaboration avec le reste de la population pour la lutte de notre indépendance véritable, notre souveraineté et notre développement ».

Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite