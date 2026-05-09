Humour au féminin : Philo porte une nouvelle génération de talents sur scène

La cérémonie de restitution d’un atelier de formation au profit de quinze jeunes femmes s’est déroulée au Théâtre de l’Aube à Ouagadougou le vendredi 08 mai 2026. Initiée par l’humoriste Philomène Nanema, connue sous le nom de scène Philo, cette session constitue la première activité officielle de son association nommée « Miroir de Vie ».

Le Théâtre de l’Aube a accueilli de nombreux spectateurs, notamment des parents, des amis et des professionnels du secteur culturel, venus observer les résultats d’une semaine de travail intensif.

Le projet est né d’un constat établi par l’initiatrice : la faible participation habituelle des femmes aux formations artistiques mixtes. En proposant un cadre exclusivement féminin, l’association visait à encourager des candidates souvent réticentes à s’engager dans le métier d’humoriste par crainte du jugement ou par manque d’accompagnement spécifique.

L’objectif affiché par « Miroir de Vie » est d’utiliser la pratique de l’humour comme un levier de bien-être social et d’épanouissement personnel pour les femmes.

La formation a réuni quinze stagiaires sélectionnées suite à un appel à candidatures diffusé sur les réseaux sociaux. Durant sept jours consécutifs, les participantes ont suivi un programme quotidien se prolongeant régulièrement jusque tard dans la soirée. Cette immersion a permis d’aborder les fondamentaux techniques nécessaires à la pratique de la scène.

Le cursus s’est articulé autour de quatre axes principaux dont la gestion du stress et de l’appréhension face au public, les techniques de diction et de positionnement corporel sur scène, l’écriture humoristique basée sur la transformation de récits personnels, et enfin le jeu d’acteur adapté aux formats scéniques et audiovisuels. Philomène Nanema a souligné que ce rythme soutenu visait à compenser la brièveté de la session par une pratique constante.

« Quand on lance une formation, c’est toujours les hommes qu’on voit. Les filles sont réticentes, elles ont peur. Je voulais juste leur dire : N’ayez pas peur, je suis là pour vous accompagner, vous booster et vous dire que vous pouvez », a déclaré l’initiatrice.

Lors de la soirée de clôture, treize des quinze inscrites ont présenté des sketches individuels d’une durée moyenne de trois à quatre minutes. Ces prestations ont permis d’évaluer la capacité des apprenantes à structurer une histoire et à maintenir un contact avec l’audience.

Rasmata Traoré , l’une des participantes, a témoigné de l’évolution de sa pratique, notant qu’elle éprouvait initialement des difficultés à s’exprimer devant ses paires, mais qu’elle ressortait de l’expérience avec une maîtrise accrue de sa présence scénique.

L’humoriste professionnel El Presidenté, présent parmi les invités, a livré une analyse technique de la soirée. Il a relevé l’émergence de potentiels intéressants tout en rappelant que la maîtrise complète des arts de la scène nécessite un apprentissage continu.

Il a conseillé aux nouvelles formées de maintenir un lien avec les praticiens expérimentés et de multiplier les expériences devant le public pour consolider les acquis de cette semaine. La session s’est achevée par une remise officielle d’attestations. L’association « Miroir de Vie » a précisé que cette étape n’était pas une fin en soi, mais le début d’un processus de suivi.

L’organisation prévoit d’accompagner ces quinze jeunes femmes dans leur insertion professionnelle et le développement de leurs projets artistiques respectifs. Par ailleurs, Philomène Nanema a exprimé le souhait de mobiliser des partenaires pour les éditions futures afin d’alléger les coûts d’inscription des candidates.

Akim KY

Burkina 24