Communiqué nécrologique | Décès de PODA Gnèblessier Simplice : Faire-part

« Je ne meurs pas, j’entre dans la vie » (Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus).

Les grandes familles Mètouolè, Gbanè, Bèkuonnè à Kokoligou, Kolinka, Dissin, Bozo, Mou, Tangsèbla, Gouora, Djikologo-Tampèlè, Bouni, Walala-V2, Diébougou, Dano, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Côte d’Ivoire, France, Canada ;

Les familles alliées YARO et BANGBATINBO (OUEDRAOGO) à Zawara, Léo, Ouahigouya, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou ;

Les enfants :

PODA Emma, épouse OUEDRAOGO

PODA Léticia, épouse YARO

PODA Reines

PODA Pascal

Les petits-enfants : Liam, Adila, Geoffroy, Noah, Neyla, Naël, Esmé ;

Très touchés par les nombreuses marques de compassion, de solidarité et de soutien multiformes qui leur ont été témoignées lors du rappel à Dieu de leur père, grand-père, frère et oncle : PODA Gnèblessier Simplice, Magistrat à la retraite,

Décédé le jeudi 09 avril 2026 au Centre Hospitalier Universitaire de BOGODOGO, des suites d’une courte maladie ;

Expriment leur profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux qui, de près ou de loin, les ont soutenus dans cette épreuve douloureuse.

Vos prières, vos visites, vos messages de réconfort et votre présence bienveillante à leurs côtés leur ont apporté force, consolation et espérance.

Que le Seigneur, dans son infinie bonté, vous le rende au centuple et bénisse abondamment vos familles.

La famille adresse ses sincères remerciements :

Aux autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières ;

Aux collègues, promotionnaires, amis et connaissances ;

Elle remercie particulièrement :

Son Excellence Mgr Kussiélé Der Raphaël Dabiré, Évêque de Diébougou et ses confrères;

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice ;

Le Président et les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

Les présidents des Hautes Cours de Justice ;

Le Ministre, Conseiller spécial du Président du Faso chargé de la construction ;

Le Conseil Supérieur de la Magistrature ;

L’Inspection Générale des Services du ministère de la Justice ;

L’association des magistrats à la retraite ;

Le chef de service d’Hépato-Gastro-Entérologie du Centre Hospitalier Universitaire de BOGODOGO et ses collaborateurs ;

Le Directeur Général de l’Office Nationale de l’Eau et de l’Assainissement et ses collaborateurs ;

Le curé de la paroisse Notre Dame des Apôtres de la patte d’oie et son presbyterium ;

Le curé de la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Dissin et son presbyterium ;

La CCB Sainte Anne de Cissin ;

Les voisins du quartier à Ouagadougou ;

Les populations de Kokolibou et villages environnants.

Par ailleurs, la famille informe que des messes de requiem seront célébrées à son intention dans les lieux et heures ci-après :