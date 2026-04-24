Communiqué nécrologique | Décès de PODA Gnèblessier Simplice : Faire-part
« Je ne meurs pas, j’entre dans la vie » (Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus).
Les grandes familles Mètouolè, Gbanè, Bèkuonnè à Kokoligou, Kolinka, Dissin, Bozo, Mou, Tangsèbla, Gouora, Djikologo-Tampèlè, Bouni, Walala-V2, Diébougou, Dano, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Côte d’Ivoire, France, Canada ;
Les familles alliées YARO et BANGBATINBO (OUEDRAOGO) à Zawara, Léo, Ouahigouya, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou ;
Les enfants :
PODA Emma, épouse OUEDRAOGO
PODA Léticia, épouse YARO
PODA Reines
PODA Pascal
Les petits-enfants : Liam, Adila, Geoffroy, Noah, Neyla, Naël, Esmé ;
Très touchés par les nombreuses marques de compassion, de solidarité et de soutien multiformes qui leur ont été témoignées lors du rappel à Dieu de leur père, grand-père, frère et oncle : PODA Gnèblessier Simplice, Magistrat à la retraite,
Décédé le jeudi 09 avril 2026 au Centre Hospitalier Universitaire de BOGODOGO, des suites d’une courte maladie ;
Expriment leur profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux qui, de près ou de loin, les ont soutenus dans cette épreuve douloureuse.
Vos prières, vos visites, vos messages de réconfort et votre présence bienveillante à leurs côtés leur ont apporté force, consolation et espérance.
Que le Seigneur, dans son infinie bonté, vous le rende au centuple et bénisse abondamment vos familles.
La famille adresse ses sincères remerciements :
- Aux autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières ;
- Aux collègues, promotionnaires, amis et connaissances ;
Elle remercie particulièrement :
- Son Excellence Mgr Kussiélé Der Raphaël Dabiré, Évêque de Diébougou et ses confrères;
- Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice ;
- Le Président et les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
- Les présidents des Hautes Cours de Justice ;
- Le Ministre, Conseiller spécial du Président du Faso chargé de la construction ;
- Le Conseil Supérieur de la Magistrature ;
- L’Inspection Générale des Services du ministère de la Justice ;
- L’association des magistrats à la retraite ;
- Le chef de service d’Hépato-Gastro-Entérologie du Centre Hospitalier Universitaire de BOGODOGO et ses collaborateurs ;
- Le Directeur Général de l’Office Nationale de l’Eau et de l’Assainissement et ses collaborateurs ;
- Le curé de la paroisse Notre Dame des Apôtres de la patte d’oie et son presbyterium ;
- Le curé de la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Dissin et son presbyterium ;
- La CCB Sainte Anne de Cissin ;
- Les voisins du quartier à Ouagadougou ;
- Les populations de Kokolibou et villages environnants.
Par ailleurs, la famille informe que des messes de requiem seront célébrées à son intention dans les lieux et heures ci-après :
|PAROISSE
|DATES
|HORAIRES
|JOURS
|Paroisse Notre Dame des Apôtres de la Patte d’Oie
|26/04/2026
03/05/2026
10/05/2026
|09 heures 00
09 heures 00
09 heures 00
|Dimanche
|CCB Saint Jean Paul II OUAGA 2000
|27/04/2026
01/05/2026
08/05/2026
|12 heures 45
12 heures 45
12 heures 45
|Lundi
Vendredi
Vendredi
|Saint Jean XXIII
|01/05/2026
10/05/2026
17/05/2026
|18 heures 30
08 heures 30
08 heures 30
|Vendredi
Dimanche
Dimanche
|Paroisse Christ Roi de Pissy
|24/05/2026
|09 heures 00
|Dimanche
|Saint Pierre de Gounghin
|31/05/2026
|09 heures 00
|Dimanche
|Cathédrale Immaculée Conception de Ouagadougou
|03/06/2026
05/06/2026
07/06/2026
|13 heures 00
13 heures 00
09 heures 00
|Mercredi
Vendredi
Dimanche
|Collège Saint Jean Baptiste de la salle (Messe Dagara)
|26/04/2026
|10 heures 00
|Dimanche
|
Paroisse Saint Camille
|24/04/2026
14/06/2026
|18 heures 30
09 heures 00
|Vendredi
Dimanche
|Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Dissin
|22/04/2026
24/04/2026
26/04/2026
03/05/2026
03/05/2026
|06 heures 30
09 heures 30
08 heures 00
07 heures 00
09 heures 30
|Jeudi
Vendredi
Dimanche
Dimanche
Dimanche
|Chapelle Saint Jean Baptiste du Secteur 25 de Bobo
|26/04/2026
03/05/2026
|09 heures 00
09 heures 00
|Dimanche
Dimanche