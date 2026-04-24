Communiqué nécrologique | Décès de PODA Gnèblessier Simplice : Faire-part

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« Je ne meurs pas, j’entre dans la vie » (Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus).

Les grandes familles Mètouolè, Gbanè, Bèkuonnè à Kokoligou, Kolinka, Dissin, Bozo, Mou, Tangsèbla, Gouora, Djikologo-Tampèlè, Bouni, Walala-V2, Diébougou, Dano, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Côte d’Ivoire, France, Canada ;

Les familles alliées YARO et BANGBATINBO (OUEDRAOGO) à Zawara, Léo, Ouahigouya, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou ;

Les enfants :

PODA Emma, épouse OUEDRAOGO
PODA Léticia, épouse YARO
PODA Reines
PODA Pascal

Les petits-enfants : Liam, Adila, Geoffroy, Noah, Neyla, Naël, Esmé ;

Très touchés par les nombreuses marques de compassion, de solidarité et de soutien multiformes qui leur ont été témoignées lors du rappel à Dieu de leur père, grand-père, frère et oncle : PODA Gnèblessier Simplice, Magistrat à la retraite,

Décédé le jeudi 09 avril 2026 au Centre Hospitalier Universitaire de BOGODOGO, des suites d’une courte maladie ;

Expriment leur profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux qui, de près ou de loin, les ont soutenus dans cette épreuve douloureuse.

Vos prières, vos visites, vos messages de réconfort et votre présence bienveillante à leurs côtés leur ont apporté force, consolation et espérance.

Que le Seigneur, dans son infinie bonté, vous le rende au centuple et bénisse abondamment vos familles.

La famille adresse ses sincères remerciements :

  • Aux autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières ;
  • Aux collègues, promotionnaires, amis et connaissances ;

Elle remercie particulièrement :

  • Son Excellence Mgr Kussiélé Der Raphaël Dabiré, Évêque de Diébougou et ses confrères;
  • Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice ;
  • Le Président et les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
  • Les présidents des Hautes Cours de Justice ;
  • Le Ministre, Conseiller spécial du Président du Faso chargé de la construction ;
  • Le Conseil Supérieur de la Magistrature ;
  • L’Inspection Générale des Services du ministère de la Justice ;
  • L’association des magistrats à la retraite ;
  • Le chef de service d’Hépato-Gastro-Entérologie du Centre Hospitalier Universitaire de BOGODOGO et ses collaborateurs ;
  • Le Directeur Général de l’Office Nationale de l’Eau et de l’Assainissement et ses collaborateurs ;
  • Le curé de la paroisse Notre Dame des Apôtres de la patte d’oie et son presbyterium ;
  • Le curé de la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Dissin et son presbyterium ;
  • La CCB Sainte Anne de Cissin ;
  • Les voisins du quartier à Ouagadougou ;
  • Les populations de Kokolibou et villages environnants.

Par ailleurs, la famille informe que des messes de requiem seront célébrées à son intention dans les lieux et heures ci-après :

PAROISSE DATES HORAIRES JOURS
Paroisse Notre Dame des Apôtres de la Patte d’Oie 26/04/2026

03/05/2026

10/05/2026

 09 heures 00

09 heures 00

09 heures 00

 Dimanche
CCB Saint Jean Paul II OUAGA 2000 27/04/2026

01/05/2026

08/05/2026

 12 heures 45

12 heures 45

12 heures 45

 Lundi

Vendredi

Vendredi
Saint Jean XXIII 01/05/2026

10/05/2026

17/05/2026

 18 heures 30

08 heures 30

08 heures 30

 Vendredi

Dimanche

Dimanche
Paroisse Christ Roi de Pissy 24/05/2026 09 heures 00 Dimanche
Saint Pierre de Gounghin 31/05/2026 09 heures 00 Dimanche
Cathédrale Immaculée Conception de Ouagadougou 03/06/2026

05/06/2026

07/06/2026

 13 heures 00

13 heures 00

09 heures 00

 Mercredi

Vendredi

Dimanche
Collège Saint Jean Baptiste de la salle (Messe Dagara) 26/04/2026 10 heures 00 Dimanche
 

Paroisse Saint Camille

 24/04/2026

14/06/2026

 18 heures 30

09 heures 00

 Vendredi

Dimanche
Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Dissin 22/04/2026

24/04/2026

26/04/2026

03/05/2026

03/05/2026

 06 heures 30

09 heures 30

08 heures 00

07 heures 00

09 heures 30

 Jeudi

Vendredi

Dimanche

Dimanche

Dimanche
Chapelle Saint Jean Baptiste du Secteur 25 de Bobo 26/04/2026

03/05/2026

 09 heures 00

09 heures 00

 Dimanche

Dimanche

 

     
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