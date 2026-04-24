Balé : A Pâ, la campagne « Kom-pugli kaoreng yõodo » renforce la lutte pour le maintien des filles à l’école

La campagne « Kom-pugli kaoreng yõodo » dans la région de Bankui s’est clôturée, le jeudi 23 avril 2026, à Pâ, dans la province des Balé. Dans cette localité, les activités se sont déroulées simultanément à la mairie, au Centre de santé et de promotion sociale et au lycée départemental, traduisant une mobilisation coordonnée des acteurs locaux.

Au terme de son passage dans la région, la campagne «Kom-pugli kaoreng yõodo» s’achève sur une note de satisfaction. L’ensemble des activités programmées a été exécuté, au grand soulagement des organisateurs, qui se projettent désormais vers l’étape du Nakambé, prévue du 26 au 30 avril 2026.

Sur le terrain, les actions de plaidoyer ont constitué un levier majeur pour susciter l’adhésion des leaders communautaires.

«Nous avons tenu quatre sessions de plaidoyer doublées des plaidoyers particuliers et spécifiques au chef de canton de Dédougou. Et ces plaidoyers regroupent au minimum 40 leaders coutumiers et religieux dans chaque localité.

Nous pouvons dire dans chaque localité, nous avons au minimum 160 leaders coutumiers et religieux qui ont été atteints par les plaidoyers bien organisés et bien menés par l’Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la santé et le développement», a confié Aminata Guigma/Kindo, point focal communication du projet SWEDD+

Au-delà de ces échanges, la campagne a également mis l’accent sur la sensibilisation en milieu scolaire. Des milliers d’élèves à Dedougou, Tchériba, Boromo et Pâ ont été touchés à travers des causeries éducatives, visant à promouvoir la scolarisation et le maintien des filles à l’école.

Cette campagne s’est aussi distinguée par son volet sanitaire. Des prestations gratuites ont été offertes aux populations, incluant le dépistage des lésions précancéreuses, des hépatites virales, du VIH et de la syphilis, contribuant ainsi à rapprocher les services de santé des communautés.

Malgré ces avancées, la réalité du terrain reste préoccupante. À Pâ, le décrochage scolaire des filles demeure une problématique persistante.Selon Honorine Ilboudo, proviseure du lycée départemental, plusieurs facteurs expliquent cette situation, notamment l’influence du contexte d’orpaillage et les pesanteurs socioculturelles.

«On a par exemple, la question de la sexualité précoce liée surtout à des questions de harcèlement en ville surtout que nous sommes dans une zone d’orpaillage, il y a cette influence des orpailleurs sur nos filles et ça freine beaucoup la scolarité de nos jeunes filles», a-t-elle relevé.

Son établissement a enregistré six cas d’abandon scolaire cette année, en grande partie liés aux grossesses et aux mariages précoces, illustrant l’ampleur des défis à relever. Dans ce contexte, l’engagement des leaders coutumiers et religieux apparaît comme un acquis majeur.

À Pâ, comme dans les autres localités visitées, ces derniers ont pris l’engagement de soutenir activement la scolarisation des filles, mais surtout leur maintien et leur réussite à l’école. Un engagement qui, au-delà des discours, sera déterminant pour transformer durablement les réalités sociales sur le terrain.

W.S

Burkina 24