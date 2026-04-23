SangNiversaire 2026 : Gueswendé Pascal Sawadogo mobilise plus de 40 poches de sang pour sauver des vies

Le vendredi 17 avril 2026, le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) a accueilli la quatrième édition de « SangNiversaire ». Cette initiative, portée par le journaliste et artiste Gueswendé Pascal Sawadogo, alias « Cascou », consiste à célébrer son anniversaire par un acte de solidarité citoyenne.

Lancé en 2023, le concept « SangNiversaire » est né de la volonté de l’initiateur de rendre ses célébrations annuelles utiles à la communauté. Pour cette édition 2026, l’objectif principal était de mobiliser ses proches et la population autour du don de sang pour soutenir les besoins des hôpitaux.

L’organisateur explique sa motivation par un désir d’entraide simple. « L’objectif est de célébrer utile en pensant aux autres, en pensant aux malades parce que si nous sommes bien portants que nous puissions y penser et agir », a-t-il indiqué.

Avant le passage à l’acte, une séance d’information a été organisée pour les participants. Les discussions ont porté sur les maladies liées au sang, les critères pour donner et la déconstruction de certains préjugés, comme l’idée que les poches de sang seraient revendues.

Grâce à une affluence progressive tout au long de la journée, l’objectif de départ de 50 poches de sang a été approché de près, avec plus d’une quarantaine de poches récoltées. Gueswendé Pascal Sawadogo a rappelé l’importance de cet engagement collectif. « Je pense que tout un chacun de nous peut être utile. On n’a pas besoin d’avoir toujours beaucoup d’argent pour être utile. Essayons de faire avec le peu qu’on a », a-t-il affirmé.

Au-delà de la collecte de sang, le programme de cette année a inclus une innovation sociale. Le dimanche 19 avril, jour exact de son anniversaire, une visite à la maternité du CHU Yalgado Ouédraogo a été effectuée. À cette occasion, des kits ont été distribués à vingt nouveau-nés.

En clôturant l’activité, l’initiateur a remercié les participants et a lancé un appel pour que le don de sang devienne un réflexe régulier pour chaque citoyen en bonne santé.

Aim KY

Burkina 24