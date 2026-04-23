SangNiversaire 2026 : Gueswendé Pascal Sawadogo mobilise plus de 40 poches de sang pour sauver des vies

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 58 secondes
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Le vendredi 17 avril 2026, le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) a accueilli la quatrième édition de « SangNiversaire ». Cette initiative, portée par le journaliste et artiste Gueswendé Pascal Sawadogo, alias « Cascou », consiste à célébrer son anniversaire par un acte de solidarité citoyenne.

Lancé en 2023, le concept « SangNiversaire » est né de la volonté de l’initiateur de rendre ses célébrations annuelles utiles à la communauté. Pour cette édition 2026, l’objectif principal était de mobiliser ses proches et la population autour du don de sang pour soutenir les besoins des hôpitaux.

Sensibilisation des participants sur l'importance du don de sang et la déconstruction des préjugés avant la collecte
Sensibilisation des participants sur l’importance du don de sang et la déconstruction des préjugés avant la collecte

L’organisateur explique sa motivation par un désir d’entraide simple. « L’objectif est de célébrer utile en pensant aux autres, en pensant aux malades parce que si nous sommes bien portants que nous puissions y penser et agir », a-t-il indiqué.

Plus d'une quarantaine de poches de sang récoltées grâce à la mobilisation citoyenne ce vendredi 17 avril 2026
Un geste simple pour sauver des vies

Avant le passage à l’acte, une séance d’information a été organisée pour les participants. Les discussions ont porté sur les maladies liées au sang, les critères pour donner et la déconstruction de certains préjugés, comme l’idée que les poches de sang seraient revendues.

Gueswendé Pascal Sawadogo (à droite), initiateur de « SangNiversaire », lors de la séance de sensibilisation au CNTS
Gueswendé Pascal Sawadogo, initiateur de « SangNiversaire », lors de la séance de sensibilisation au CNTS

Grâce à une affluence progressive tout au long de la journée, l’objectif de départ de 50 poches de sang a été approché de près, avec plus d’une quarantaine de poches récoltées. Gueswendé Pascal Sawadogo a rappelé l’importance de cet engagement collectif. « Je pense que tout un chacun de nous peut être utile. On n’a pas besoin d’avoir toujours beaucoup d’argent pour être utile. Essayons de faire avec le peu qu’on a », a-t-il affirmé.

Une mobilisation réussie au profit des malades avec plus d’une quarantaine de poches de sang collectées ce 17 avril 2026
Une mobilisation réussie au profit des malades avec plus d’une quarantaine de poches de sang collectées ce 17 avril 2026

Au-delà de la collecte de sang, le programme de cette année a inclus une innovation sociale. Le dimanche 19 avril, jour exact de son anniversaire, une visite à la maternité du CHU Yalgado Ouédraogo a été effectuée. À cette occasion, des kits ont été distribués à vingt nouveau-nés.

Les amis et proches de « Cascou » se mobilisent pour sauver des vies à l'occasion de son anniversaire
Les amis et proches de « Cascou » se sont mobilisés pour sauver des vies à l’occasion de son anniversaire

En clôturant l’activité, l’initiateur a remercié les participants et a lancé un appel pour que le don de sang devienne un réflexe régulier pour chaque citoyen en bonne santé.

Aim KY

Burkina 24

     
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