Burkina Faso : Comment le Dr Abdallah Ouédraogo a transformé un centre de santé en ruine en modèle d’excellence

De l’oubli à l’excellence. C’est le chemin parcouru par le Centre médical urbain de Gounghin 6, une expérience aujourd’hui consignée dans un ouvrage de 260 pages signé du Dr Abdallah Ouédraogo. Présenté le vendredi 5 juin 2026, le livre retrace une aventure humaine fondée sur la mobilisation communautaire, l’engagement collectif et la conviction qu’aucune situation n’est irréversible lorsque les acteurs décident d’agir ensemble.

Médecin, artiste, humoriste, créateur de contenus et désormais écrivain, Dr Abdallah Ouédraogo signe une œuvre qui se veut à la fois un témoignage, un outil d’apprentissage et une source d’inspiration.

L’ouvrage relate l’expérience du Centre médical urbain de Gounghin 6, confronté à de nombreux défis avant d’amorcer une transformation remarquable. Aujourd’hui certifié « 1 Caurie » et classé meilleur centre médical du district sanitaire de Baskuy en 2025, l’établissement est devenu un exemple de réussite fondée sur la mobilisation communautaire.

Pour l’auteur, cette évolution n’est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d’une prise de responsabilité collective face à une situation qui semblait compromise.

« Le livre parle d’un projet que nous avons mené dans un centre de santé au Burkina Faso où nous avons trouvé un centre dans une situation difficile, nous avons fait appel à des gens pour nous aider, mais nous nous sommes rendu compte que les premières personnes capables de changer les choses, c’était nous-mêmes », explique-t-il.

Selon lui, le déclic est venu d’une réflexion commune autour d’une vision partagée. Personnel de santé, responsables et membres de la communauté ont alors décidé de s’impliquer concrètement.

« Nous nous sommes assis et nous avons compris que pour que ce projet marche, chacun devait donner une partie de lui-même, une partie de son argent. Les gens ont compris la vision et se sont investis. Aujourd’hui, le résultat est là », poursuit-il.

À travers ce récit, Dr Abdallah Ouédraogo souhaite préserver la mémoire d’une expérience réussie, valoriser les initiatives communautaires et documenter des pratiques susceptibles d’inspirer d’autres structures sanitaires et même d’autres secteurs d’activité.

Parmi les principaux enseignements développés dans l’ouvrage figurent la force de la volonté collective, le rôle de la mobilisation communautaire comme levier de développement, l’importance du leadership et la nécessité d’un engagement partagé pour améliorer durablement la qualité des services.

Au-delà de la présentation de son livre, Dr Abdallah Ouédraogo a également profité de l’occasion pour dévoiler un nouveau projet baptisé “M’LAAFI”.

Inspirée de l’expérience menée à Gounghin 6, cette coopérative ambitionne de mobiliser un milliard de francs CFA afin de construire un centre de santé moderne, performant et accessible. Une plateforme numérique a déjà été mise en place pour permettre aux futurs investisseurs de suivre leurs contributions en toute transparence.

Pour le promoteur, cette nouvelle initiative s’inscrit dans la continuité du message porté par son ouvrage : le changement est possible lorsque les citoyens décident d’agir ensemble.

Présent à la cérémonie au nom du ministre en charge de la Santé, le Dr Ardjima Combari a salué une initiative qui met en lumière les valeurs de responsabilité et de solidarité.

« Les principaux acteurs de ce centre de santé ont refusé de se résigner. Au contraire, ils ont porté la responsabilité, l’engagement, le sacrifice et la solidarité », a-t-il déclaré.

Le représentant du ministre a estimé que les résultats obtenus démontrent toute la pertinence de cette démarche participative.

À travers ce témoignage de 260 pages vendu au prix de 8 000 F CFA, l’auteur revient sur l’histoire du Centre médical urbain de Gounghin 6, autrefois confronté à de nombreuses difficultés avant de devenir une référence dans le paysage sanitaire burkinabè.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24