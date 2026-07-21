CAN 2032 : Le Burkina Faso, le Mali et le Niger officiellement lancés dans la course à l’organisation

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont franchi une première étape majeure dans leur ambition commune d’organiser la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2032. La Fédération nigérienne de football (FENIFOOT) a annoncé, dans un communiqué publié le 20 juillet 2026, que la Confédération africaine de football (CAF) a officiellement validé la déclaration d’intérêt déposée par les trois fédérations.

Cette décision, conforme à l’article 7.3 du règlement des candidatures de la CAF, marque l’entrée officielle de la candidature conjointe des pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) dans le processus d’attribution des droits d’organisation de la compétition.

La démarche a été au cœur d’une réunion de travail tenue le samedi 18 juillet 2026 à New York, aux États-Unis. La rencontre a réuni le président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, et les présidents des fédérations de football des trois pays : le Colonel Oumarou Sawadogo pour le Burkina Faso, Mahazou Cisset pour le Mali et Issaka Adamou pour le Niger.

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Le Colonel-Major Djibrilla Hima Hamidou, membre du Conseil de la FIFA et président d’honneur de la FENIFOOT, a également participé aux échanges.

À cette occasion, le président de la CAF a pris acte de l’ambition commune des trois États de l’AES d’accueillir ensemble la plus grande compétition de football du continent. Il a salué une initiative fondée sur une vision de coopération régionale et encouragé les fédérations à poursuivre leurs efforts dans le respect des exigences et des procédures établies par l’instance dirigeante du football africain.

Avec cette validation de la déclaration d’intérêt, le Burkina Faso, le Mali et le Niger franchissent la première étape officielle vers une possible organisation commune de la CAN 2032.