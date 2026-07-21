Orange Football 2026 : Le RCO du secteur 21 s’impose à Bobo et décroche son billet pour la finale nationale

Le RCO du secteur 21 a remporté, le samedi 18 juillet 2026, la finale de l’étape de Bobo-Dioulasso de la 4ᵉ édition d’Orange Football, en dominant “Frère Sang de Dioulassoba” au terme d’un match de deux fois vingt minutes disputé sur le terrain de Sikasso Sira. Grâce à cette victoire, l’équipe représentera la région de l’Ouest à la finale nationale, où elle affrontera les champions de Ouagadougou et de Ouahigouya avec, à la clé, un premier prix de 2 millions de FCFA.

Dans une ambiance festive, marquée par une forte mobilisation du public, les deux formations ont offert un spectacle de qualité. Au-delà du résultat sportif, cette rencontre a surtout illustré les valeurs de cohésion, de fair-play et de fraternité que souhaite promouvoir Orange Burkina Faso à travers cette compétition dédiée à la jeunesse durant les vacances.

À l’issue de la rencontre, Frère Sang de Dioulassoba, finaliste malheureux, a reçu une enveloppe de 75 000 FCFA en guise de récompense. De son côté, le RCO du secteur 21 s’est vu remettre le trophée de champion de l’étape de Bobo-Dioulasso.

L’équipe ne perçoit pas encore de récompense financière, son objectif étant désormais de défendre les couleurs de la région lors de la finale nationale qui réunira également les représentants de Ouagadougou et Ouahigouya. Le grand vainqueur de cette ultime phase repartira avec une récompense exceptionnelle de 2 millions de FCFA.

Orange mise sur le sport comme facteur de cohésion

Pour Hervé Millogo, superviseur commercial d’Orange pour la région de l’Ouest, cette compétition dépasse largement le cadre du football.

« Aujourd’hui, l’objectif de cette 4ᵉ édition est d’unir les jeunes pendant les vacances. Le sport est un facteur de cohésion. Orange veut offrir un cadre sain où les jeunes peuvent s’amuser, se retrouver et partager des valeurs positives ».

Le responsable a également salué la qualité de la rencontre, tout en remerciant les équipes, la presse et le public pour leur mobilisation. Il a enfin exprimé son souhait de voir le représentant de Bobo-Dioulasso remporter la finale nationale.

Le RCO déjà tourné vers Ouagadougou

Du côté des vainqueurs, la détermination est déjà tournée vers la prochaine échéance. Le capitaine du RCO, Issouf Ouédraogo, affiche clairement les ambitions de son équipe.

« Nous avons décidé d’aller à Ouagadougou pour remporter la grande finale. Nous remercions Orange pour cette initiative. Ce qui est certain, c’est que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. ».

Avec cette qualification, le RCO du secteur 21 portera désormais les espoirs de toute la région du Guiriko lors de la finale nationale d’Orange Football.