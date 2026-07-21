Mondial 2030 : Six pays déjà qualifiés, le privilège historique de l’Argentine, de l’Uruguay et du Paraguay

À peine la Coupe du monde 2026 achevée, les regards se tournent déjà vers l’édition 2030. Alors que le Burkina Faso et les autres sélections devront passer par les éliminatoires pour espérer décrocher leur billet, six pays sont déjà qualifiés d’office. Aux côtés du trio coorganisateurs composé du Maroc, de l’Espagne et du Portugal ; l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay participeront au prochain Mondial grâce au statut exceptionnel accordé à cette édition du centenaire.

La FIFA a en effet décidé de célébrer les 100 ans de la Coupe du monde en faisant revenir la compétition à ses origines.

Si l’essentiel des rencontres se déroulera au Maroc, en Espagne et au Portugal, les trois premiers matches de la compétition seront organisés en Amérique du Sud : un en Uruguay, un en Argentine et un au Paraguay.

En accueillant chacun une rencontre officielle, ces trois pays obtiennent le statut de coorganisateurs et bénéficient, à ce titre, d’une qualification automatique.

Ce choix répond également à une forte portée symbolique. L’Uruguay, hôte de la première Coupe du monde en 1930, avait remporté cette édition inaugurale face à l’Argentine en finale.

L’Argentine, premier finaliste malheureux de l’histoire du tournoi, est ainsi associée à cette célébration du centenaire.

Quant au Paraguay, il abrite le siège de la CONMEBOL, la Confédération sud-américaine de football, dont le rôle a été déterminant dans l’organisation de la première Coupe du monde.

Une Coupe du monde aux dimensions historiques

Prévu du 8 juin au 21 juillet 2030, le Mondial sera également historique pour l’Afrique. Le Maroc deviendra le premier pays d’Afrique du Nord à coorganiser une Coupe du monde et le deuxième pays africain à accueillir l’épreuve, vingt ans après l’Afrique du Sud en 2010. Cette édition sera la première de l’histoire organisée sur trois continents et dans six pays.

Du côté du Burkina Faso, les Étalons n’ont plus droit à l’erreur. Le pays des Hommes intègres ne doit pas manquer ce rendez-vous historique et devra tout mettre en œuvre pour décrocher, enfin, sa première qualification à une Coupe du monde. Car même si l’échéance peut encore paraître lointaine, une Coupe du monde se prépare plusieurs années à l’avance.

Namwin-Kièlè Christopher SOMDA (Stagiaire)

Burkina 24