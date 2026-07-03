Communiqué nécrologique | Décès du Général de Division Nabéré Honoré TRAORÉ : Remerciements

Jean 11 25 : Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt. »

Les familles TRAORÉ, DEMBÉLÉ et OUATTARA,

Les familles NACOULMA et OUÉDRAOGO,

Les familles alliées BIETERU et ZAGRÉ,

Les familles amies,

La veuve TRAORÉ/NACOULMA Andrée Michelle,

Les enfants Sozé Gaël Cédric TRAORÉ et Sognéré Marie Axelle ZAGRÉ/TRAORÉ,

Les petits-enfants Sognéré Rayana Alyson TRAORÉ et Ivana Nawal Aimée ZAGRÉ,

Profondément touchés par les nombreuses marques de compassion, de solidarité et de soutien multiforme manifestées à la suite du rappel à Dieu du Général de Division Nabéré Honoré TRAORÉ, survenu le 25 mai 2026, expriment leur profonde gratitude et leurs sincères remerciements à toutes celles et à tous ceux qui les ont soutenus et accompagnés durant cette douloureuse épreuve.

Tout en se gardant de citer des noms, de peur d’en oublier, ils tiennent à renouveler leur reconnaissance et à exprimer leur vive gratitude pour les nombreuses marques d’affection, de sympathie et de solidarité qui leur ont été témoignées.

Que Dieu vous bénisse abondamment et rende à chacun au centuple tout le bien apporté à la famille en cette période de profonde affliction.

« Nul ne disparaît si son souvenir demeure toujours dans nos cœurs. »