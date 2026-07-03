Allemagne : Un ex-officier ukrainien inculpé dans le sabotage des gazoducs Nord Stream

Près de quatre ans après les explosions qui ont endommagé les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, le parquet fédéral allemand affirme que le sabotage aurait été planifié à la demande d’autorités étatiques ukrainiennes. Cette annonce intervient après l’inculpation d’un ancien officier de l’armée ukrainienne, soupçonné d’avoir dirigé l’opération, rapporte BFM tv.

Le parquet allemand indique que le suspect, identifié sous le nom de Serhii K., aurait, avec d’autres militaires ukrainiens, élaboré un plan visant à détruire les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 afin de mettre un terme aux livraisons de gaz russe vers l’Allemagne et de priver Moscou d’une partie de ses revenus énergétiques.

La justice allemande a officiellement inculpé Serhii K. pour plusieurs chefs d’accusation, notamment attaque contre des infrastructures énergétiques civiles, provocation d’explosion, destruction de biens et complicité de crime de guerre. L’intéressé, arrêté en Italie en août 2025 avant d’être extradé vers l’Allemagne, conteste les faits qui lui sont reprochés.

Selon les enquêteurs allemands, il aurait dirigé une équipe composée notamment de plongeurs professionnels, d’un skipper et d’un spécialiste des explosifs. Le commando aurait utilisé un voilier loué en Allemagne avec de faux documents pour transporter des explosifs militaires jusqu’à proximité de l’île danoise de Bornholm, où les charges auraient été placées sur les conduites sous-marines.

D’après plusieurs médias allemands, les enquêteurs affirment disposer d’éléments de preuve importants, notamment des conversations téléphoniques interceptées et des données retrouvées dans le téléphone portable du suspect, qui renforceraient son implication présumée dans l’opération.

Les explosions du 26 septembre 2022 avaient gravement endommagé les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, interrompant durablement une importante voie d’approvisionnement en gaz russe vers l’Europe. Des enquêtes avaient été ouvertes par l’Allemagne, le Danemark et la Suède. Les investigations danoises et suédoises ont été clôturées en 2024, tandis que l’enquête allemande s’est poursuivie.

Ces accusations interviennent dans un contexte particulièrement sensible, l’Allemagne étant l’un des principaux soutiens militaires et financiers de l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe. À ce stade, il s’agit d’allégations formulées par le parquet allemand dans le cadre d’une procédure judiciaire, et non de conclusions définitives d’un tribunal. Les autorités ukrainiennes ont indiqué attendre davantage d’informations avant de réagir officiellement.