Communiqué nécrologique | Décès de SAWADOGO BERNARD WENDIKONTE : Faire-part

La Grande Famille SAWADOGO à Kongoussi (pouni Balongo) le Baanaba RABAKIN et ses Frères SAWADOGO Denis, Michel , François,Martin, Fernand, leurs Frères, sœurs, Fils, Filles, Neveux, et Nièces à Kongoussi , Koudougou , Ouagadougou , Kaya, Bobo Dioulasso, RCI, Gabon, Maroc, Allemagne, France, et aux USA

La Grande Famille OUEDRAOGO a pouni (Bonsreegme)

NANA Michel doyen du quartier Bonsreegme ses frères et soeurs

La Grande Famille Saoura à MANGA(Sidtenga ), Ouagadougou, RCI, BELGIQUE, USA

Monsieur Saoura Janvier Doyen de la famille et ses Frères et sœurs

Les Familles Alliées OUEDRAOGO, SANA, COMPAORE,SAWADOGO, KANAZOÉ,TRAORÉ, BALIMA, LOADA, SOUMBOUGOUMA, DOLEBZANGA, BELEME,TIENDREBEOGO , NIKIEMA, ZAGRE, DABIRE, OBOULBIGA, KABRE, PEDANBOU, BAMBARA, YARO à Koudougou , Sabcè , Kongoussi ( Bango)Zorgho, Kaya , Manga, Ouagadougou , Bobo Dioulasso , Tenkodogo, Ziniare, Pô, Garango , Sargho Seguenega et Bissighin

Les Frères et sœurs JEANNE DONATIEN, EDWIGE, ARSÈNE, ADELAÏDE, JEAN, ÉLISE, ERIC, EDITH, EDGARD, EDOUARD, ESTELLE, ÉMILE, DONALD, MACAIRE, MÉLANIE, EMMANUEL, CLEMENT, ALICE, RODRIGUE, et MICHELINE

La veuve Madame SAWADOGO / SAOURA DAKISWENDE BEATRICE et ses enfants BELINDA AELLA WENDKUNI, CARELLE AURELIE ELOI WENDEMANEGDE, BERNICE MARIE CELIA DELCHRISTA et IVANNA CORINE CHRISTMI

Ont la très profonde douleur de vous annoncer le décès par suite d’ une courte maladie de leur Fils, neveux, Beau Fils, Frère, Oncle, Père Monsieur SAWADOGO BERNARD WENDIKONTE précédemment CONSULTANT EN DROIT DE L’IMMIGRATION décès survenu le 04 JUIN 2026 au BETH ISRAËL HOSPITAL de NEWARK (New Jersey) USA

Ci-joint le PROGRAMME DES OBSÈQUES DE NOTRE TRÈS CHER BIEN AIME BERNARD WENDIKONTE SAWADOGO

👉🏽Mardi 30 Juin 2026

* 15h00: Levée du corps à la morgue de CHU de Bogodogo suivie du transfert au domicile sis à Ouaga 2000 à côté du Centre de Formation Salitas

* 20h00: Veillée de prière

👉🏽Mercredi 01 juillet 2026

. 14h00: Départ à Kongoussi / Pouni

* 18h00: Veillée de prière

👉🏽Jeudi 02 juillet 2026

. 8h30: Messe absoute à l’Eglise Notre Dame du Lac suivi de l’inhumation au Cimetière de Pouni

Seigneur accorde lui le repos éternel et que Ta lumière sans fin brille sur lui. Que par Ta miséricorde son âme repose en paix. Amen!

Union de prières