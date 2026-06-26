Communiqué nécrologique | Décès de SAWADOGO BERNARD WENDIKONTE : Faire-part

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 7 secondes
0 Temps de lecture 1 minute

La Grande Famille SAWADOGO à Kongoussi (pouni Balongo) le Baanaba RABAKIN et ses Frères SAWADOGO Denis, Michel , François,Martin, Fernand, leurs Frères, sœurs, Fils, Filles, Neveux, et Nièces à Kongoussi , Koudougou , Ouagadougou , Kaya, Bobo Dioulasso, RCI, Gabon, Maroc, Allemagne, France, et aux USA
La Grande Famille OUEDRAOGO a pouni (Bonsreegme)
NANA Michel doyen du quartier Bonsreegme ses  frères et soeurs
La Grande Famille Saoura à MANGA(Sidtenga ), Ouagadougou, RCI, BELGIQUE, USA
Monsieur Saoura Janvier Doyen de la famille et ses Frères et sœurs

Les Familles Alliées OUEDRAOGO, SANA, COMPAORE,SAWADOGO, KANAZOÉ,TRAORÉ, BALIMA, LOADA, SOUMBOUGOUMA, DOLEBZANGA, BELEME,TIENDREBEOGO , NIKIEMA, ZAGRE, DABIRE, OBOULBIGA, KABRE, PEDANBOU, BAMBARA, YARO à Koudougou , Sabcè , Kongoussi ( Bango)Zorgho, Kaya , Manga, Ouagadougou , Bobo Dioulasso , Tenkodogo, Ziniare, Pô, Garango , Sargho Seguenega et Bissighin

Les Frères et sœurs JEANNE DONATIEN, EDWIGE, ARSÈNE, ADELAÏDE, JEAN, ÉLISE, ERIC, EDITH, EDGARD, EDOUARD, ESTELLE, ÉMILE, DONALD, MACAIRE, MÉLANIE, EMMANUEL, CLEMENT, ALICE, RODRIGUE, et MICHELINE

La veuve Madame SAWADOGO / SAOURA DAKISWENDE BEATRICE et ses enfants  BELINDA  AELLA  WENDKUNI, CARELLE AURELIE ELOI WENDEMANEGDE, BERNICE MARIE CELIA DELCHRISTA  et  IVANNA CORINE CHRISTMI

Ont la très profonde douleur de vous annoncer le décès par suite d’ une courte maladie de leur Fils, neveux, Beau Fils, Frère, Oncle, Père Monsieur SAWADOGO BERNARD WENDIKONTE précédemment CONSULTANT EN DROIT DE L’IMMIGRATION décès survenu le 04 JUIN 2026 au BETH ISRAËL HOSPITAL de NEWARK (New Jersey) USA

Ci-joint le PROGRAMME DES OBSÈQUES DE NOTRE TRÈS CHER BIEN AIME BERNARD WENDIKONTE SAWADOGO

👉🏽Mardi 30 Juin 2026

* 15h00: Levée du corps à la morgue de CHU de Bogodogo suivie du transfert au domicile sis à Ouaga 2000 à côté du Centre de Formation Salitas

* 20h00: Veillée de prière

👉🏽Mercredi 01 juillet 2026

. 14h00: Départ à Kongoussi / Pouni

* 18h00: Veillée de prière

👉🏽Jeudi 02 juillet 2026

. 8h30: Messe absoute à l’Eglise Notre Dame du Lac suivi de l’inhumation au Cimetière de Pouni

Seigneur accorde lui le repos éternel et que Ta lumière sans fin brille sur lui. Que par Ta miséricorde son âme repose en paix. Amen!

Union de prières

 

 

 

 
     
Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 7 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Webmaster B24

Webmaster B24

Articles similaires

Communiqué nécrologique | Décès de BAMBARA née KABORE Marie Josephe : Faire -part

il y a 4 semaines

Communiqué nécrologique | Décès du Pasteur DoulosSon Luc T. MRANGAYE : Remerciements

il y a 4 semaines

Communiqué nécrologique | Décès de DAKIO Toubé Clément Richard : Remerciements

26/05/2026
Le Général Honoré Nabéré Traoré

Burkina Faso : Décès du Général Honoré Nabéré Traoré 

25/05/2026

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page