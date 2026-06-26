IA : Anthropic accuse Alibaba d’avoir tenté de copier Claude avec 28,8 millions de requêtes

Le spécialiste américain de l’intelligence artificielle Anthropic accuse le géant chinois Alibaba d’avoir mené une vaste opération visant à reproduire les capacités de son modèle d’IA, Claude. Au cœur des accusations figure l’utilisation présumée de la technique dite de « distillation », qui consiste à entraîner un modèle d’intelligence artificielle à partir des réponses générées par un modèle plus performant, rapporte le média le rvenu.

Pour Anthropic, des opérateurs liés au laboratoire Qwen d’Alibaba auraient multiplié les interactions avec Claude entre avril et juin 2026 afin de collecter des données destinées à améliorer leurs propres modèles d’IA.

Dans une lettre adressée à plusieurs responsables américains, Anthropic affirme avoir détecté plus de 28,8 millions de requêtes adressées à Claude au cours de cette période.

L’entreprise soutient également que près de 25 000 comptes frauduleux auraient été créés afin de contourner les restrictions d’accès mises en place pour protéger son modèle. Selon Anthropic, il s’agirait de la plus importante tentative d’extraction de données jamais identifiée par la société.

Anthropic accuse notamment Alibaba d’avoir utilisé près de 25 000 faux comptes, généré plus de 28,8 millions de requêtes vers Claude, ciblé des fonctionnalités avancées, notamment le raisonnement autonome et l’ingénierie logicielle, eu recours à la technique de distillation pour reproduire les performances de son modèle et cherché à contourner les protections techniques mises en place.

L’entreprise appelle également les autorités américaines à renforcer les dispositifs de lutte contre ce type de pratiques dans le secteur de l’intelligence artificielle.

Ces accusations interviennent dans un contexte de compétition de plus en plus marquée entre les États-Unis et la Chine dans la course au développement de l’intelligence artificielle.

Pour Anthropic, la distillation non autorisée permettrait à certains acteurs d’accélérer le développement de modèles concurrents sans supporter les coûts élevés de recherche, d’entraînement et d’innovation. Au moment de la publication des accusations, Alibaba n’avait pas encore réagi officiellement.