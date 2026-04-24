IA : La start-up chinoise DeepSeek choque le monde avec son modèle V4 ultra-puissant

La start-up chinoise d’intelligence artificielle DeepSeek a présenté, ce vendredi 24 avril 2026, une version préliminaire de son nouveau modèle baptisé V4, très attendu par l’industrie. L’entreprise affirme vouloir rivaliser avec les géants américains tels qu’OpenAI, Anthropic et Google, un an après avoir bouleversé le secteur avec son modèle R1, rapport CNN.

Basée à Hangzhou, DeepSeek met en avant des avancées significatives en matière de raisonnement automatisé, de capacités de codage et d’exécution autonome de tâches complexes. Le modèle V4 serait également optimisé pour le traitement massif de jetons, unités fondamentales utilisées par les systèmes d’IA pour interpréter les données et instructions.

Le succès du modèle R1, lancé en 2025, avait surpris les marchés mondiaux grâce à ses performances jugées comparables aux modèles occidentaux, mais à un coût nettement inférieur. Cette percée avait provoqué une forte réaction sur les marchés financiers américains et ravivé les débats sur les investissements massifs dans les infrastructures d’IA.

Cependant, selon plusieurs analystes, le nouveau modèle V4 ne devrait pas provoquer le même effet de surprise. « Le marché a déjà intégré la montée en puissance de l’IA chinoise », estime un spécialiste du secteur, soulignant que l’effet de nouveauté est désormais atténué.

Comme ses précédentes versions, le modèle V4 est open source, un choix stratégique qui permet une large diffusion et accélère son adoption dans différents secteurs, notamment le commerce électronique, la robotique et les services numériques.

Cette approche contraste avec celle des grands acteurs américains, dont les modèles restent majoritairement fermés.

DeepSeek s’appuie désormais sur des puces chinoises, notamment celles de Huawei et Cambricon, en raison des restrictions américaines sur l’accès aux technologies avancées de Nvidia et AMD. L’entreprise collabore ainsi avec Huawei, qui fournit une infrastructure de calcul basée sur sa technologie « Supernode ».

Cette orientation illustre la volonté de la Chine de réduire sa dépendance technologique et de renforcer son autonomie dans la course mondiale à l’IA.

Si DeepSeek est désormais considérée comme un acteur majeur du secteur, sa progression suscite aussi des interrogations. Les entreprises américaines OpenAI et Anthropic accusent la start-up de reproduire certaines capacités de leurs modèles, via des techniques dites de « distillation ».

Par ailleurs, les tensions entre Washington et Pékin autour de l’intelligence artificielle continuent de s’intensifier, faisant de DeepSeek un symbole de la rivalité technologique entre les deux puissances.

Malgré ces controverses, l’entreprise affirme que son modèle V4 atteint des performances de « niveau mondial » en matière de raisonnement et de programmation, tout en restant légèrement en retrait face aux leaders du marché comme Gemini.