Bénin : Romuald Wadagni officiellement élu président

La Cour constitutionnelle du Bénin a proclamé, jeudi 23 avril 2026, Romuald Wadagni vainqueur définitif de l’élection présidentielle du 12 avril 2026. Sans aucune contestation enregistrée, le pays se dirige vers une transition politique apaisée.

Dans sa décision EP 26-002, la haute juridiction a confirmé les résultats du scrutin après avoir constaté l’absence totale de recours déposés dans les délais légaux. Les candidats disposaient de cinq jours après la proclamation provisoire des résultats, intervenue le 16 avril, pour saisir la Cour constitutionnelle d’éventuelles irrégularités.

Le délai étant expiré sans plainte, et aucune anomalie majeure n’ayant été relevée d’office, la Cour a déclaré l’élection régulière et définitive.

Le duo Wadagni – Talata officiellement investi

La Cour constitutionnelle a proclamé Président de la République, Kossi Mbueke Romuald Wadagni, et Vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata. Avec cette victoire, Romuald Wadagni devient le cinquième président de l’ère du renouveau démocratique au Bénin. Conformément à la Constitution béninoise, le président élu prendra officiellement fonction le dimanche 24 mai 2026 à zéro heure.

Avant cette date, il devra prêter serment conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi fondamentale. La confirmation de cette élection a déjà suscité des réactions au-delà des frontières béninoises.

Le président français Emmanuel Macron a adressé ses félicitations à Romuald Wadagni, saluant ainsi le déroulement du processus électoral et la stabilité institutionnelle du Bénin.