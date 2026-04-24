Ouagadougou : La 10e édition de la « Disco Soupe » lancée pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Le Réseau des Jeunes Slow Food du Burkina (SFYN Burkina Faso) a animé, le jeudi 23 avril 2026, une conférence de presse au restaurant Risongo à Ouagadougou pour annoncer la célébration de la 10e édition de la Journée mondiale de la Disco Soupe, prévue le samedi 25 avril prochain.

Initiative internationale portée par le réseau des jeunes de Slow Food, la « Disco Soupe » est un concept qui vise à attirer l’attention sur le gaspillage alimentaire, tout en promouvant des modes de consommation responsables. À travers des activités conviviales, les participants sont invités à cuisiner à partir d’aliments souvent négligés ou destinés à être jetés, dans une ambiance à la fois festive et engagée.

Selon Guy Arthur Zoungrana, point focal thématique national du réseau des jeunes Slow Food du Burkina, cette journée constitue avant tout un cadre de sensibilisation et de mobilisation citoyenne. Il a expliqué que la « Disco Soupe » est née il y a une dizaine d’années en Allemagne, précisément à Berlin, sous l’appellation « Schnippeldisko », avant de s’étendre progressivement à plusieurs pays du monde.

« La Journée mondiale de la Disco soupe est un événement international créé pour encourager le débat sur le gaspillage alimentaire, cuisiner des plats à partir de restes et partager un moment convivial. C’est une manière de lutter ensemble contre le gaspillage alimentaire dans une ambiance festive », a-t-il indiqué.

Au fil des années, le concept s’est structuré pour devenir un rendez-vous mondial. Pour cette 10e édition, le thème international retenu est « Luttons contre le gaspillage alimentaire et les changements climatiques », accompagné du slogan « Remplissons les ventres et non les poubelles ».

Au Burkina Faso, les organisateurs ont choisi d’orienter la réflexion sur la valorisation des produits locaux, à travers le thème national « Consommons nos aliments locaux bons, propres et justes, négligés ou sous-consommés pour notre sécurité alimentaire et notre environnement ». Une orientation qui s’inscrit en cohérence avec les priorités nationales en matière de souveraineté alimentaire.

Pour les conférenciers, il est essentiel de changer les habitudes alimentaires, notamment chez les jeunes. Il s’agit de faire comprendre que certains aliments locaux, souvent délaissés, représentent pourtant une richesse importante pour les communautés, tant sur le plan nutritionnel qu’économique.

Cette célébration vise ainsi plusieurs objectifs, notamment la sensibilisation sur les méfaits du gaspillage et de la négligence alimentaire, la promotion de la consommation locale et responsable, ainsi que la mobilisation des jeunes autour des enjeux liés à l’alimentation durable.

Le programme de cette édition prévoit une visite d’une ferme agroécologique, ainsi qu’une séance de dégustation de mets locaux peu consommés, à l’image du « Boalboala », afin de valoriser ces produits et encourager leur adoption par les populations.

Soumane Wahab KARAMBIRI et Daouda ZONGO (Stagiaires)

Burkina 24