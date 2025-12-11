Terra Madre 2025 : Slow Food appelle à renforcer la souveraineté alimentaire au Burkina Faso

L’association Slow Food a présenté, le mercredi 10 décembre 2025 à Ouagadougou, les grandes lignes de la 15ᵉ édition des « Terra Madre Days », prévue du 12 au 14 décembre autour du thème « Fermes Slow Food, semences paysannes, agroécologie et souveraineté alimentaire ».

Initiée par le mouvement international Slow Food, cette célébration vise à promouvoir une alimentation saine, locale et équitable, tout en mettant en lumière les petits producteurs et les savoir-faire traditionnels.

L’événement s’inscrit dans une dynamique de protection de la biodiversité, de défense du droit à une alimentation de qualité et de préservation des ressources naturelles.

Selon Jean Marie Koalga, coordonnateur national du réseau Slow Food, cette édition se veut un cadre d’échanges regroupant agriculteurs, producteurs locaux, chercheurs et consommateurs.

L’objectif est d’encourager une réflexion collective sur les défis alimentaires du moment, mais aussi de valoriser les initiatives locales en faveur de la souveraineté alimentaire.

Il a rappelé le message fort porté par l’organisation. « Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons », en invitant les populations à accroître leur consommation de produits locaux.

Pendant 72 heures, plusieurs activités sont prévues : visites de jardins, de restaurants et de fermes ; séances didactiques dans les jardins scolaires ; dégustations de mets locaux ; expositions de produits et semences paysannes ; échanges thématiques ; projections de films sur l’agroécologie, ainsi que des rencontres avec des communautés de producteurs œuvrant à la sauvegarde de variétés alimentaires menacées.

Jean Marie Koalga a par ailleurs souligné que Terra Madre valorise les nouvelles technologies agricoles, tout en encourageant des modèles alternatifs à l’agriculture industrielle. « Terra Madre représente une mondialisation positive et donne une voix à ceux qui refusent la standardisation des cultures alimentaires », a-t-il déclaré.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

