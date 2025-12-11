Terra Madre 2025 : Slow Food appelle à renforcer la souveraineté alimentaire au Burkina Faso

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 47 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Association Slow Food
publicite
Partage

L’association Slow Food a présenté, le mercredi 10 décembre 2025 à Ouagadougou, les grandes lignes de la 15ᵉ édition des « Terra Madre Days », prévue du 12 au 14 décembre autour du thème « Fermes Slow Food, semences paysannes, agroécologie et souveraineté alimentaire ». 

Initiée par le mouvement international Slow Food, cette célébration vise à promouvoir une alimentation saine, locale et équitable, tout en mettant en lumière les petits producteurs et les savoir-faire traditionnels.

L’événement s’inscrit dans une dynamique de protection de la biodiversité, de défense du droit à une alimentation de qualité et de préservation des ressources naturelles.

Selon Jean Marie Koalga, coordonnateur national du réseau Slow Food, cette édition se veut un cadre d’échanges regroupant agriculteurs, producteurs locaux, chercheurs et consommateurs.

L’objectif est d’encourager une réflexion collective sur les défis alimentaires du moment, mais aussi de valoriser les initiatives locales en faveur de la souveraineté alimentaire.

Il a rappelé le message fort porté par l’organisation. « Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons », en invitant les populations à accroître leur consommation de produits locaux.

Pendant 72 heures, plusieurs activités sont prévues : visites de jardins, de restaurants et de fermes ; séances didactiques dans les jardins scolaires ; dégustations de mets locaux ; expositions de produits et semences paysannes ; échanges thématiques ; projections de films sur l’agroécologie, ainsi que des rencontres avec des communautés de producteurs œuvrant à la sauvegarde de variétés alimentaires menacées.

Lire également 👉« Journée de la mère terre » : Le réseau Slow Food prône la biodiversité alimentaire

Jean Marie Koalga a par ailleurs souligné que Terra Madre valorise les nouvelles technologies agricoles, tout en encourageant des modèles alternatifs à l’agriculture industrielle. « Terra Madre représente une mondialisation positive et donne une voix à ceux qui refusent la standardisation des cultures alimentaires », a-t-il déclaré.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)
Burkina 24

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 47 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso

11-Décembre : Le Président du Faso salue une « offensive audacieuse » et appelle à une transformation économique majeure

il y a 3 heures

Remise de matériel : Le Président du Faso ordonne l’accélération du bitumage des routes

il y a 9 heures

Ouagadougou : La 6ᵉ édition de l’exposition d’art contemporain Wekré ouvre ses portes

il y a 10 heures

Statistique : L’UEMOA mise sur l’innovation pour éclairer les politiques régionales

il y a 10 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page