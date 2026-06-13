Burkina Faso : La DGI célèbre l’excellence de ses agents et le civisme fiscal des contribuables

La Direction générale des impôts (DGI) a une nouvelle fois mis à l’honneur ses meilleurs agents et les contribuables les plus exemplaires à travers une cérémonie de reconnaissance destinée à promouvoir la performance, l’intégrité et le civisme fiscal, le vendredi 12 Juin 2026, à Ouagadougou.

Cette initiative, faut-il situer, s’inscrit dans la dynamique de renforcement de la mobilisation des ressources internes et de valorisation des acteurs qui contribuent efficacement au financement du développement national.

Au cours de cette célébration, plusieurs agents de l’administration fiscale ont été distingués pour leurs résultats remarquables dans les domaines de l’assiette fiscale, du recouvrement, du contrôle et de la qualité du service rendu aux usagers.

Des entreprises et contribuables ayant fait preuve d’un engagement exemplaire dans le respect de leurs obligations fiscales ont également reçu des distinctions honorifiques.

Selon la Directrice générale des Impôts, Talato Eliane Djiguemdé, la promotion de l’excellence vise à instaurer une saine émulation au sein de l’administration fiscale tout en renforçant la confiance entre l’État et les contribuables.

A l’entendre, cette démarche entend aussi encourager le respect volontaire de l’impôt, considéré comme un levier essentiel du financement des politiques publiques.

« Cette reconnaissance intervient dans un contexte marqué par des performances encourageantes des régies financières. En 2025, la DGI a mobilisé plus de 1 578 milliards de FCFA, dépassant ainsi les objectifs qui lui étaient assignés. Les autorités fiscales attribuent ces résultats aux réformes engagées, à l’engagement des agents et à une meilleure adhésion des contribuables aux mécanismes de collecte des recettes », a-t-elle indiqué.

Au niveau du ministère de l’Économie et des Finances, les indicateurs récents témoignent également d’une dynamique positive, selon le secrétaire général du ministère de l’économie et des Fiances Vieux Abdoul Rachid Soulama.

« Les recettes publiques mobilisées en mai 2026 ont atteint 401 milliards de FCFA, soit un dépassement de 126 milliards par rapport aux prévisions initiales. Une performance saluée par le ministre chargé des Finances, qui a invité l’ensemble des acteurs à poursuivre les efforts en faveur de la souveraineté économique et de la consolidation des ressources publiques », s’est-il réjouit.

Ces résultats remarquables sont le fruit de l’engagement et du professionnalisme des agents, à l’image d’Ireitora Somda, désigné Super Agent lors de la 6ᵉ édition du Prix de l’Excellence de la DGI.

Débordant de joie à l’issue de cette distinction, il a placé cette consécration sous le signe du travail bien accompli, tout en y voyant une invitation à redoubler d’efforts dans l’exercice de ses fonctions.

« Vous constatez sans doute que les mots me manquent. Je ne sais pas comment exprimer l’immense émotion qui m’anime. Ce trophée constitue pour moi une source de motivation supplémentaire pour continuer à servir dignement la patrie », a-t-il déclaré.

À travers cette cérémonie, la DGI réaffirme sa volonté de faire de l’excellence, de la transparence et du civisme fiscal des valeurs centrales de son action.

Un message fort adressé aussi bien à ses collaborateurs qu’au secteur privé et à l’ensemble des contribuables burkinabè, appelés à jouer pleinement leur rôle dans la construction d’une économie résiliente et prospère.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24