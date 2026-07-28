Athlétisme : Le Burkina Faso domine les Championnats U18 et U20 des cinq nations

Les jeunes athlètes burkinabè ont réalisé de belles performances lors des Championnats U18 et U20 des Cinq Nations 2026 tenus du 25 au 26 juillet 2026 à Ouagadougou. Avec 67 médailles au total, le Burkina Faso termine à la première place devant le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo.

Zalissa Zongo fait partie des athlètes qui ont le plus brillé aux championnats d’Afrique des cinq nations. Elle a remporté près de six médailles en or dont un record national au triple saut. « Je suis très contente parce que j’ai battu mon propre record. J’avais 13,12.

J’ai fait 13,33. Mais pour moi, ce n’est rien parce que je rêve d’arriver à 14,01 », espère Zalissa Zongo l’une des athlètes qui ont brillé lors de cette compétition. Elle a en vue les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar et les championnats du monde junior d’Eugène.

Les jeunes athlètes burkinabè ont terminé premiers au classement général avec 67 médailles, dont 27 en or, 30 en argent et 10 en bronze. Cette performance permet au pays de devancer les quatre autres nations engagées dans la compétition. Le Bénin occupe la deuxième place avec 29 médailles. Il est suivi de la Côte d’Ivoire (14 médailles), du Togo (21 médailles) et du Ghana (12 médailles). Au total, 143 médailles ont été distribuées au cours des différentes épreuves.

Les U18 montrent la voie

C’est une grande satisfaction pour la fédération burkinabè d’athlétisme parce que nous avons pu aligner plus d’une dizaine de records nationaux battus. En plus, on avait des athlètes exceptionnels comme Zalissa Zongo qui a remporté près de six médailles. Il y a également le jeune Allan qui a fait 16,09. Il a amélioré son record de 4 cm », se réjouit Missiri Sawadogo, le directeur technique de la fédération burkinabè d’athlétisme. Pour lui, cette compétition des 5 nations est un tremplin pour les jeunes athlètes de la zone.

Dans la catégorie des moins de 18 ans (U18), les Burkinabè ont remporté 39 médailles, dont 17 en or, 17 en argent et 5 en bronze. Les filles ont décroché 20 médailles tandis que les garçons en ont obtenu 19. Ces résultats placent déjà le Burkina Faso en tête de cette catégorie.

Les U20 confirment la domination

Les athlètes U20 ont poursuivi sur la même lancée. Ils ont ajouté 28 médailles, dont 10 en or, 13 en argent et 5 en bronze. Les garçons ont remporté 16 médailles et les filles 12, permettant au Burkina Faso de conserver largement la première place au classement général. Français Vokouma, président de la Fédération burkinabè d’athlétisme a aussi salué ces performances du Burkina Faso.

Cette moisson de médailles montre que la relève de l’athlétisme burkinabè est bien présente. Les performances réalisées dans les courses, les sauts, les lancers et les relais donnent de l’espoir pour les prochaines compétitions régionales et africaines notamment les Jeux olympiques de la jeunesse et les championnats du monde junior d’athlétisme.