Le championnat d’athlétisme U18 et U20 des Cinq Nations : Le Burkina Faso accueille la 4e édition les 25 et 26 juillet 2026

Le championnat d’athlétisme U18 et U20 des Cinq Nations se tient pour la première fois au Burkina Faso les 25 et 26 juillet 2026. Près de 150 athlètes vont participer à cette 4e édition dans 32 disciplines. 80 officiels techniques vont appuyer l’organisation de cette édition. Le Burkina Faso est représenté par 34 athlètes et 5 encadreurs techniques. Les couleurs de cette compétition ont été dévoilées ce jeudi 23 juillet à Ouagadougou.

Le championnat d’athlétisme U18 et U20 des Cinq Nations est une compétition qui concerne les catégories d’âge de moins de 18 ans et moins de 20 ans de pays comme le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, la Côte d’Ivoire et le Ghana.

Lancé en 2023, ce tournoi se veut tournant entre les différents pays concernés. Cette année, soit du 25 au 26 juillet 2026, la compétition va pour la première fois se tenir au Pays des Hommes intègres, avec la participation de ces cinq nations comme lors des éditions précédentes.

D’emblée, pour ce rendez-vous, le championnat de cette année prévoit d’accueillir environ 150 athlètes à Ouagadougou. Pendant ces 48 heures, 32 disciplines d’athlétisme seront à l’honneur. Mis à part le pays organisateur, les autres pays ont le droit de présenter 30 athlètes chacun, en plus de leurs 5 encadreurs techniques.

Le premier vice-président de la Fédération burkinabè d’athlétisme (FEBA), Missiri Sawadogo, a confié que cette compétition a un objectif très particulier, celui de préparer les athlètes pour les échéances internationales et sous-régionales à venir.

« À cette compétition, nous avons toujours nos ténors qui nous rapportent des médailles sûres jusqu’au niveau continental. Vous savez que dans cette compétition, il y a environ trois champions d’Afrique ou vice-champions d’Afrique.

Comme je le disais en prélude, cette compétition est très importante parce que c’est une année charnière pour cette catégorie. Nous avons les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar et les championnats du monde juniors à Eugene aux États-Unis à venir. Donc cette compétition va nous permettre d’avoir tous nos meilleurs éléments dans la catégorie », s’est-il exprimé.

Quant au Burkina Faso, le vice-président s’est montré très optimiste tout en reconnaissant que ses adversaires sont également de taille. « La première équipe à craindre dans cette édition, c’est le Ghana. Je n’en parle pas au hasard, parce que nous, nous avons une vision.

Notre vrai concurrent aujourd’hui, c’est le Ghana. Parce que le Ghana vient avec des athlètes un peu plus âgés. Ensuite, notre deuxième concurrent, c’est le Bénin, parce que le Bénin a une politique d’État actuellement basée sur la relève sportive », a-t-il reconnu.

Il faut rappeler que depuis sa création, le Burkina Faso a toujours décroché la première place de ce championnat. Lors de la dernière édition, le Faso s’est encore illustré en remportant 56 médailles en Côte d’Ivoire. Le rendez-vous est donc donné au stade du 4 août de Ouagadougou.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24