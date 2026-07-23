Burkina Faso : Le Groupe Oracleum lance sa nouvelle plateforme CARTELUM

Le Groupe Oracleum a franchi une nouvelle étape de son développement en lançant officiellement sa nouvelle plateforme, CARTELUM. La cérémonie de lancement, organisée le mercredi 22 juillet 2026 à Ouagadougou, a également été marquée par la proclamation des Ambassadeurs CARTELUM Campus 2026.

À l’origine, CARTELUM, première carte de visite numérique connectée au Burkina Faso, était une solution permettant aux utilisateurs de partager rapidement leurs informations personnelles et professionnelles, a rappelé le camarade Muhammed Ramadane Komi, Président directeur général (PDG) du Groupe Oracleum et fondateur de la plateforme.

Après deux années de réflexion, a-t-il expliqué, CARTELUM est devenue un véritable écosystème d’identité numérique. « CARTELUM n’est plus une simple carte de visite numérique.

C’est désormais une plateforme qui regroupe huit types de cartes numériques, notamment des cartes d’étudiant, des badges, des cartes bancaires et bien d’autres solutions destinées à répondre aux besoins de plusieurs secteurs d’activité de l’économie mondiale », a-t-il indiqué.

S’agissant des innovations, le promoteur a notamment souligné que la carte d’étudiant permet désormais d’intégrer un curriculum vitae (CV) au profil de son titulaire, offrant ainsi aux recruteurs un accès direct à des informations détaillées sur les compétences et le parcours des étudiants.

Il a également insisté sur l’impact environnemental positif de la carte de visite numérique, qui contribue à réduire l’utilisation du papier grâce à sa dématérialisation.

Le fondateur de CARTELUM s’est par ailleurs voulu rassurant quant à la sécurité de la plateforme. Il a précisé que celle-ci est hébergée au Burkina Faso et qu’elle a bénéficié de l’accompagnement de structures telles que l’Agence nationale de promotion des technologies de l’information et de la communication (ANPTIC) et la Commission de l’informatique et des libertés (CIL).

Représentant le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF), parrain de la cérémonie, le camarade Seydou Tou, Directeur général, a adressé ses félicitations à la jeune équipe de CARTELUM, tout en saluant le chemin parcouru par la plateforme. Selon lui, cette évolution n’est pas le fruit du hasard. « Elle traduit la confiance renouvelée des utilisateurs, qui ont choisi une solution conçue au Burkina Faso et qui s’étend aujourd’hui avec fierté à travers le continent », a-t-il déclaré.

La cérémonie de lancement a également servi de cadre à la reconnaissance des relais de CARTELUM au sein des différentes universités et instituts privés du Burkina Faso. Ces derniers ont reçu des attestations de reconnaissance avant d’être officiellement proclamés Ambassadeurs CARTELUM Campus 2026.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24