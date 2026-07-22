Opérations américaines en Iran : Le coût militaire atteint 37,5 milliards de dollars

Les opérations militaires américaines en Iran ont déjà coûté environ 37,5 milliards de dollars, a annoncé mardi 21 juillet 2026 le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, rapporte le média Japonais NHK Word.

Ce montant représente une hausse de 8,5 milliards de dollars par rapport à l’estimation précédente du département de la Défense, qui évaluait les dépenses engagées à près de 29 milliards de dollars jusqu’au début du mois de mai 2026.

Selon Pete Hegseth, cette nouvelle estimation prend en compte non seulement les dépenses déjà réalisées, mais également les coûts liés au personnel militaire et d’autres charges opérationnelles prévues jusqu’au 30 septembre 2026.

Lors d’une audition devant une commission parlementaire, le chef d’état-major des armées américaines, Dan Caine, a également été interrogé sur l’efficacité d’une campagne de frappes aériennes pour atteindre les objectifs militaires contre l’Iran.

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« L’histoire nous montre que la puissance aérienne a ses limites, et nous devons toujours en tenir compte », a-t-il répondu. Interrogé sur l’éventualité d’une opération terrestre, le responsable militaire est resté prudent, estimant qu’il serait « inutile » de commenter des scénarios hypothétiques.

L’augmentation du coût des opérations militaires relance le débat aux États-Unis sur la durée de l’engagement américain et sur les moyens nécessaires pour poursuivre la campagne.