Guerre en Iran : Le Canada courtisé par les Occidentaux pour son pétrole et son gaz

La guerre en Iran ravive l’intérêt des pays occidentaux pour les ressources énergétiques du Canada. Face aux tensions croissantes au Moyen-Orient et aux risques de perturbation de l’approvisionnement mondial en pétrole et en gaz, plusieurs alliés d’Ottawa cherchent à évaluer la capacité du pays nord-américain à augmenter ses exportations d’hydrocarbures, renseigne le média Les Echos.

Selon le ministre canadien de l’Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, plusieurs partenaires commerciaux ont récemment pris contact avec le gouvernement canadien afin de s’informer sur les possibilités d’accroître les livraisons d’énergie.

« Nous avons déjà constaté une hausse des demandes de renseignements sur la rapidité avec laquelle le Canada peut augmenter ses exportations d’énergie propre et conventionnelle », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Radio-Canada.

Cependant, malgré cet intérêt stratégique, le Canada dispose de marges limitées pour accroître rapidement sa production et ses exportations, notamment en raison des contraintes liées aux infrastructures et aux capacités de transport énergétique.

Dans un contexte de fortes tensions géopolitiques au Moyen-Orient, les ressources énergétiques canadiennes apparaissent néanmoins comme une alternative potentielle pour les pays occidentaux cherchant à sécuriser leurs approvisionnements.