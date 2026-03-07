États-Unis : « Je vais m’occuper de Cuba», menace Donald Trump

Le président des États-Unis, Donald Trump, a de nouveau ciblé Cuba lors d’un sommet réunissant plusieurs dirigeants alliés d’Amérique latine, organisé ce samedi 7 mars 2026 en Floride. Devant les responsables présents, il a affirmé que l’île communiste vivait « ses derniers moments » et qu’un « grand changement » s’y profilait, renseigne Cnews.

« Je vais m’occuper de Cuba », a déclaré le président américain, évoquant de possibles négociations avec La Havane sans en préciser les contours. Selon lui, des discussions seraient déjà en cours entre les autorités cubaines, lui-même et le secrétaire d’État Marco Rubio, laissant entendre qu’un accord pourrait être trouvé rapidement.

Donald Trump a estimé que Cuba se trouvait dans une situation critique, évoquant une grave crise économique et énergétique sur l’île. Il a également affirmé que le système politique cubain était « à la fin de sa trajectoire », tout en évoquant l’éventualité d’une transformation politique majeure dans un futur proche.

Lors de cette rencontre, Donald Trump a également proposé à ses alliés d’intensifier la coopération militaire contre les organisations criminelles, allant jusqu’à évoquer l’utilisation de missiles pour cibler les cartels de drogue, soulignant la nécessité d’actions fortes pour lutter contre le narcotrafic.

Les propos du président américain sur Cuba pourraient toutefois raviver les tensions diplomatiques entre Washington et La Havane, dans une relation historiquement marquée par des décennies de sanctions, d’embargos et de rivalités politiques.

     
