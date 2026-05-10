Temps, futur, passé : Salif Komi bouscule les théories classiques dans un livre inédit sur la « flèche du temps »

L’auteur burkinabè Salif Komi, connu sous le pseudonyme de Sarof, a procédé le samedi 9 mai 2026 à Ouagadougou à la dédicace de son ouvrage intitulé « Le temps en théorie conique ». À travers cette publication, l’écrivain propose une lecture alternative du temps et soutient que la « flèche du temps » s’oriente du futur vers le passé, à contre-courant de la conception généralement admise.

Dans cet ouvrage à la croisée de la philosophie et de la réflexion scientifique, Salif Komi remet en question la perception linéaire du temps, traditionnellement présentée comme une succession d’événements allant du passé vers le futur.

Selon l’auteur, plusieurs incohérences dans le langage et dans la manière d’appréhender les phénomènes temporels l’ont conduit à développer cette théorie.

« Quand j’interroge le langage, pour moi, il y a des insuffisances. On ne peut pas nous dire qu’un événement qui aura lieu demain est au futur. Aujourd’hui c’est samedi, demain c’est dimanche. Mais quand on sera au dimanche, on dit que l’événement est au présent.

On détermine le cours des phénomènes temporels du futur vers le passé, alors que le langage humain, de par le truchement de la flèche du temps, nous dit qu’on pars du passé vers le futur », a-t-il interrogé.

Lui il rejette toute idée de circularité du temps. Pour lui, le temps en théorie conique, c’est un composé de trois dimensions intrinsèquement liées.

« Il y a L’existant probable, c’est-à-dire l’existant qui n’a pas encore accédé au présent, il est dans un état probable ; L’existant observable, c’est l’existant qui est ici, à savoir la terre, la planète, une fourmi, tout ce qu’on peut voir ou observer dans l’univers visible et enfin l’existant passif, par exemple un corps sans vie », a-t-il expliqué

A travers cette œuvre, l’auteur voudrait faire comprendre aux lecteurs, le truchement de la Raison. Pour lui, le monde est gouverné par des lois naturelles. Il est convaincu que la science n’est pas l’apanage d’un peuple.

« Quand la science invente quelque chose, on dit que c’est l’œuvre du Blanc. Non ! C’est une erreur. Il n’y a pas un Chinois, ni un Américain ou encore un Occidental qui est né avec un microscope à la main », a-t-il déploré.

Selon Astride Ouédraogo, éditeur du livre, il a duré plus de 7 mois pour que le livre puisse être édifié. Selon son témoignage, il a été animé par une curiosité dès les premières approches de l’auteur pour l’édification du livre.

« Ce livre, je l’ai aimé parce que quand vous lisez, vous vous, posez des questions sur votre environnement, vous posez des questions sur votre mode de vie, vous posez des questions sur comment le temps nous influence et comment nous pouvons, à travers ce même temps, tirer profit », a-t-il témoigné.

L’ouvrage « Le temps en théorie conique » est disponible dans plusieurs librairies de Ouagadougou au prix unitaire de 5 000 FCFA. Il est également accessible en ligne sur la plateforme Fasolivre.

Daouda ZONGO (Stagiaire)

Burkina 24