Littérature : Etienne Justin Coulibaly signe son 6e livre les « Clés de la réussite en philosophie »

Etienne Justin Coulibaly, professeur des lycées et collèges, a dédicacé son 6e livre intitulé Les « clés de la réussite en philosophie » le samedi 16 décembre 2023 à Ouagadougou. Ce livre didactique de philosophie est constitué de trois tomes.

Les « clés de la réussite en philosophie » est un livre de Etienne Justin Coulibaly de trois tomes. Edité par les éditions IKS, il est le 6e de sa bibliographie. À entendre l’auteur, ce livre est tout d’abord un document didactique mais aussi un guide pour les enseignants de philosophie.

Le tome 1, intitulé « L’essentiel à savoir en classe de 2nde » évoque la genèse de la discipline de la philosophie et son évolution et le tome 2 intitulé « L’essentiel à savoir en classe de 1ère et de terminale » fait cas des études des notions en philosophie. Quant au tome 3, il est consacré aux études de méthodologies en philosophie.

Selon l’auteur, l’idée de la rédaction du livre est partie d’un constant. Il s’agit, selon Etienne Justin Coulibaly du manque de document didactique dans la discipline de philosophie et ce document va servir d’un guide pour les enseignants de philosophie et les élèves.

« Les clés de la réussite en philosophie est un livre en trois tomes qui essaie de faire le tour du programme de l’étude de la philosophie dans les classes de seconde jusqu’à la terminale. Le tome 1 couvre le programme de la classe de seconde, le tome 2 couvre le programme de la seconde à la terminale et le tome 3 propose une étude méthodologique des différents exercices.

Ce tome 3 contient également une batterie d’exercice, des sujets de dissertations et de commentaires avec certains sujets traiter pour faciliter l’apprentissage des élèves. Ce document va servir également de guide pour les enseignants dans la préparation des cours », a-t-il expliqué.

À écouter l’auteur également la discipline de philosophie comme tout autre discipline contribue à bonne marche de la société. Le livre est disponible à la librairie jeunesse d’Afrique, à Diacfa Librairie et au collège Saint Jean Baptiste de la Salle de Ouagadougou à un prix de 3 500 F CFA pour le tome 1. Pour ce qui est des tomes 2 et 3, l’œuvre littéraire est disponible à 4 000 F CFA.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

