Burkina Faso : Les grandes orientations de la CNDH au cœur d’une assemblée plénière

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) organise du 18 au 20 décembre 2023 à Koudougou une assemblée plénière extraordinaire. Cette session qui s’est ouverte ce lundi 18 décembre 2023 vise à doter la CNDH d’outils de gestion et définir les grandes orientations.

La suite après cette publicité

Six mois que la nouvelle Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) a été mise en place, il était de bon ton de se réunir en vue de tracer les sillons de cette nouvelle commission installée. C’est donc dans cette logique que se tient cette assemblée plénière extraordinaire, du 18 au 20 décembre 2023, dans la cité du Cavalier rouge.

« Cette session est extraordinaire, parce qu’elle ne se tient pas aux périodes indiquées, selon nos textes. En plus de ça, son ordre du jour est spécifique. Ici, nous voulons vraiment nous donner les grandes orientations du mandat, et doter vraiment la commission des outils nécessaires pour pouvoir assumer véritablement son mandat », a introduit Gonta Alida Henriette Da, présidente de la Commission Nationale des Droits Humains.

Nombreuses sont les attentes de la Commission Nationale des Droits Humains au sortir de ces séances de travaux, à écouter la présidente de la CNDH. « Je veux vraiment qu’on puisse identifier de façon exhaustive tous les outils dont on aura besoin pour pouvoir réussir le mandat. Que l’on puisse vraiment se donner les grandes orientations que nous allons suivre, pour pouvoir réussir ce mandat.

Et que pour les dossiers, il y a des responsables qu’il va falloir designer, des responsables de mécanisme, des responsables de groupes de travail, des responsables de programme ; que vraiment au sein de la commission que de façon consensuelle et collégiale on puisse designer ces personnes pour assumer ces différentes responsabilité en toute convivialité », a-t-elle souhaité.

Plongé dans une phase de crise humanitaire, la présidente de la Commission Nationale des Droits Humains a salué la résilience des commissaires qui ont travaillé sans relâche, malgré les conditions souvent difficiles. « Il faut reconnaitre que pour des questions administratives ça n’a pas été très simple pour des débloquements de fonds pour la CNDH, il a fallu vraiment que les gens patientent.

Et il y a eu trop de procédures et de lourdeurs pour certains décaissements, mais les gens ont accepté travailler dans les conditions cas mêmes un peu difficiles, mais avec le budget qui vient encore d’être libéré, ça fait beaucoup plus de boulots en très peu de temps, et les gens arrivent à être sur le terrain, à se donner pour que le travail puisse marcher », a argué dame Da Gonta Alida Henriette.

En rappel, la CNDH est une institution publique de promotion, de protection et de défense des droits humains. Elle est indépendante, et agit de façon impartiale et autonome quand il s’agit du respect des droits humains.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite