Festival International de Musique pour l’Environnement (FESIME 2) : Un reboisement pour lancer les activités

A travers un reboisement et un ramassage d’ordures au lycée mixte de Gounghin, la deuxième édition du Festival International de Musique pour l’Environnement (FESIME) a été officiellement lancée le jeudi 2 mai 2024 à Ouagadougou. La cérémonie a été placée sous le patronage du ministre de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement.

Cette année, c’est par un reboisement que le comité d’organisation du Festival International de Musique pour l’environnement (FESIME), accompagné de l’association African Child project ont choisi de lancer officiellement les activités de la deuxième édition du festival prévu du 14 au 16 juin à l’école Gounghin. Le lycée mixte de Gounghin a été donc le lieu choisi pour ces premières activités.

Un choix qui n’est pas fortuit, à entendre Ibrahim Simporé, alias Ras Simposh, promoteur du festival. Selon lui en effet, il est plus que temps d’inclure les élèves dans les grandes actions de développement du pays. « Vous savez, les élèves c’est la relève donc il faut que nous leur inculquons les idées pour le changement» a-t-il clamé.

Pour cette deuxième édition, le thème choisi est « Changement climatique et menaces terroristes : rôle et responsabilité des citoyens ». Pour le promoteur, ce choix est un trait d’union entre l’environnement et l’insécurité au Burkina Faso.

Dramane Sawadogo, directeur général pour la préservation de l’environnement, représentant le ministre en charge de l’environnement a déclaré que « l’environnement est assez dégradé au Burkina, les tendances ne sont pas bonnes ».

Il informe que la grande canicule est due au fait qu’il n’y ait pas assez d’arbres dans le milieu burkinabè. De ce fait, il a insisté sur le fait que les efforts devront être conjoints pour produire de bons résultats car le ministère à lui seul ne peut pas y arriver dans cette lutte.

« Quand on regarde la canicule, ça montre véritablement qu’on n’a pas assez d’arbres. Quand on regarde la pollution, les déchets à travers la ville, cela montre qu’il y a un problème. Il faut qu’on trouve ensemble une solution pour inverser la tendance de la dégradation de l’environnement. Il faut que tout le monde puisse s’associer. Seuls, nous ne pouvons pas. Il faut que tout le monde puisse être engagé contre le péril plastique », a-t-il prévenu.

En rappel, la deuxième édition du FESIME se tiendra du 14 au 16 juin à l’école Gounghin. Au programme, des prestations d’artistes et des scènes théâtrales en lien avec la protection et la préservation de l’environnement, un panel qui va regrouper des experts environnementaux, des stands d’expositions, des dons aux personnes déplacés internes…

