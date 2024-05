Tests d’entrée 2024 – 2025 à , l’Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT) de Dakar (Sénégal)

publicite

Bacheliers, Titulaires d’un DUT, d’un DTS, d’un BTS ou d’un DUES dans le domaine des sciences, des télécommunications, de l’informatique ou de la gestion, l’Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT) de Dakar (Sénégal), lance ses tests de recrutement au titre de l’année académique 2023 – 2024 dans les cycles suivants :

Date du test : 16 mai 2024

Licence (Bac + 3), avec les options suivantes : Télécommunications et Informatique (LTI), Management et Économie du Numérique (LMeN). Concours ouvert aux titulaires du Bac et aux élèves de Terminale.

Cycle Ingénieur de Conception (INGC) – BAC + 5

Test ouvert aux titulaires (ou en cours de préparation) d’un DUES, d’un DUT, d’un DTS ou d’un BTS en sciences et technique.

LIEU DES TESTS : antenne nationale de l’ESMT Ouagadougou

ATTENTION !!! Dates limites des inscriptions : 09 mai 2024

Les inscriptions se font en ligne sur le site de l’ESMT : www.esmt.sn dans la rubrique « Inscription en ligne » et le dépôt des dossiers à antenne nationale de l’ESMT Ouagadougou

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :

Antenne ESMT, 01 BP 616 Ouagadougou 01, OUAGADOUGOU,

Téléphone :+226 25 33 20 66 / +226 70 26 76 62, Email : [email protected]

Email : [email protected]

Pour plus d’informations, consultez le site web de l’ESMT : www.esmt.sn

