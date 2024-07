Ambassadrices Orange des Régions : La 4e édition officiellement lancée, une innovation majeure annoncée !

publicite

La 4e édition d’Ambassadrices Orange des Régions (AOR) a été officiellement lancée le mardi 23 juillet 2024 à Ouagadougou, à l’occasion d’une conférence de presse. Une innovation majeure a également été annoncée.

Un concours de projets dédié aux femmes et aux jeunes filles. Un concours ouvert à toutes les 13 régions du Burkina Faso. Un concours qui entend célébrer et promouvoir le leadership féminin. Un concours qui veut montrer un autre visage de la femme. C’est ainsi que Ibrahim Hema, Secrétaire Exécutif de la Fondation Orange Burkina Faso, a décrit le projet Ambassadrices Orange des régions (AOR).

« Il faut accompagner les femmes. Elles sont majoritaires. Elles ont besoin de s’exprimer. Il faut les accompagner pour faire la promotion de leur leadership. Nous avons décidé de les accompagner afin que leurs communautés puissent bénéficier de leur savoir-faire », a-t-il expliqué.

Innovation du projet

Selon le Secrétaire Exécutif de la Fondation Orange Burkina Faso, tout projet, pour avoir la chance d’être retenu, doit avoir un fort impact social et communautaire. Quant aux éventuelles candidates, elles doivent avoir un âge compris entre 18 et 36 ans.

Aussi, elles doivent enregistrer une courte vidéo et de bonne qualité d’images dans laquelle elles expliquent leur projet. A toutes les jeunes filles et femmes ayant des projets, et se sentant investies d’une mission d’accompagner leur communauté, M. Hema les a donc invitées à postuler en tapant l’adresse www.orange.bf.

Pour cette édition 2024, l’on enregistre une innovation majeure dénommée le « projet coup de cœur ». « Durant les trois premières éditions, il y a eu des ambassadrices. Mais il y a toujours eu un projet qui a marqué le jury. Et c’est ce projet qu’on appelle le projet coup de cœur. Pour l’édition 2024, le projet coup de cœur va être financé à hauteur de 4 millions de F CFA », a expliqué le Secrétaire Exécutif de la Fondation.

L’Ambassadrice Orange des Régions 2024 recevra comme 1er prix, la somme de 10 000 000 F CFA pour son projet et 2 000 000 F CFA pour elle même. La 2e bénéficiera de la somme de 1 500 000 F CFA et la 3e aura 1 million de F CFA.

Impacts des projets soutenus depuis la 1re édition

Le lancement officiel de cette 4e édition a permis de faire le point des projets soutenus (projets ayant remporté le 1er prix) des éditions précédentes.

S’agissant de la 1re gagnante de la 1re édition, Ibrahim Hema a laissé entendre qu’elle a proposé un projet de scolarisation d’enfants et d’installations de panneaux solaires au niveau d’une école primaire, dans le Nahouri, afin de permettre à des enfants de pouvoir étudier le soir. Le projet a également permis, dit-il, d’aménager un potager pour les élèves.

« Ce potager contribue depuis 2021 à améliorer la cantine au niveau de l’école grâce à la production des élèves durant toute l’année », a-t-il indiqué. A cela, il a ajouté la construction d’un forage, qui profite à l’école et aux concessions voisines de l’école et la rénovation des salles de classe de ladite école primaire. « Depuis lors, l’école enregistre d’excellents taux au niveau du Certificat d’études primaires (CEP). L’année passée, l’école a enregistré un taux de 96% de réussite », a-t-il avancé.

La Lauréate de la seconde édition a proposé un projet qui a concerné une application qui sert pour la collecte de fonds afin de pouvoir aider des malades et les personnes dans le besoin. Le projet est toujours en cours et pourrait être officiellement lancé les jours à venir. La grande gagnante de la 3e édition a proposé un projet de production de fruit, notamment de la papaye.

Il s’agit, a-t-il fait comprendre, de permettre aux femmes de la région de Fada N’gourma de pouvoir être autonome sur le plan financier. En somme, les principaux impacts recherchés à travers ce projet, si l’on en croit les dires de M. Hema, sont le renforcement des capacités au niveau individuel et le développement local.

