CAN U17 Maroc 2025 : Le Burkina Faso, première nation qualifiée mais l’objectif reste le trophée, selon Oscar Barro

Les Étalons U17 du Burkina Faso ont battu la formation de l’Égypte de la même catégorie à la CAN U17 le jeudi 3 avril 2025, sur le score de buts 2-1. En deux journées, les Poulains d’Oscar Barro ont dans leur compteur 6 points après ceux récupérés avec les Lionceaux du Cameroun. Mais les objectifs de l’entraîneur restent le même, tout remporter jusqu’à la médaille d’or.

En battant l’Égypte (1-2) le jeudi 3 avril 2025, sur la pelouse du Stade Larbi Zaouli de Casablanca, trois jours après son succès devant le Cameroun en ouverture, le Burkina Faso devient le premier pays qui a validé le ticket des quarts de finale de la CAN U17. Par là, les jeunes Étalons empochent leur billet pour la Coupe du Monde U17 Qatar 2025.

Mais pour le sélectionneur Oscar Barro, en cette participation le Burkina Faso ne doit pas se contenter d’une bonne prestation mais être focalisé sur la médaille d’or. « Nous respectons toutes ces grandes nations de football africain, mais aujourd’hui le Burkina Faso fait partie des grandes nations de football africain.

La preuve est que nous sommes à 8 fois d’affilée dans cette compétition. Je suis un compétiteur, et c’était pour moi un défi d’aller montrer aux autres Nations que le Burkina Faso est une grande nation de football », a expliqué l’entraîneur des Étalons.

Déjà premiers du groupe B, et les Pharaons éliminés prématurément, les Étalons U17 doivent consolider leur fauteuil de premier face à l’Afrique du Sud, le 6 avril 2025.

« Les grands frères et les prédécesseurs sont revenus avec la médaille de bronze au pays. Il n’y a plus à se cacher. Le premier objectif c’était les qualifications au mondial et maintenant c’est d’aller chercher le trophée. Nous allons continuer à travailler pour offrir ce trophée à notre vaillant peuple », dixit Oscar Barro.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

