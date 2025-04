CAN U17 Maroc : Le capitaine Fadil Barro déterminé à aller au bout avec le Burkina Faso

publicite

Après la qualification des Étalons U17 pour la Coupe du monde, le capitaine Fadil Barro a pris la parole en conférence de presse. Fier du parcours de son équipe, il assure que le groupe ne compte pas s’arrêter là.

La suite après cette publicité

Les Étalons se sont qualifiés pour la Coupe du monde U17 pour l’année 2025 prévue au Qatar. Les Burkinabè ont battu (2-1) les Pharaons d’Égypte grâce à des réalisations de Issouf Dabo et Achraf Lookmane Tapsoba pour le Burkina Faso.

Le capitaine des Étalons fait partie des acteurs de cette qualification. Visiblement motivé au lendemain de la victoire (2-1) contre l’Égypte, le jeune capitaine affiche une ambition claire : « On va tout donner pour aller les chercher ».

Pour lui, si l’équipe a réussi à enchaîner les victoires, c’est avant tout grâce au travail et au respect des consignes du sélectionneur Oscar Barro. « On a suivi les consignes du coach, c’est ça qui a fait notre force », confirme-t-il. Les Étalons s’étaient imposés (2-1) contre le Cameroun avec un doublé de Achraf Lookmane Tapsoba, auteur du but de la victoire face à l’Égypte.

Un groupe déterminé

Cette qualification n’a pas été facile, et Fadil Barro le sait. Mais la détermination du groupe a fait la différence. « On a travaillé pour ça, c’est pourquoi on n’a pas lâché. On a tenu jusqu’à la fin », rappelle le défenseur des Étalons U17.

Malgré la pression et les attentes, le capitaine reste concentré sur l’objectif qui est de terminer premier du groupe en battant l’Afrique du Sud lors du dernier match. « Ce n’est pas un match facile, mais on va chercher à sortir le meilleur de notre poule, c’est-à-dire être premiers », espère Fadil Barro.

Les Étalons U17 ont déjà réussi un grand pas avec leur qualification pour le Mondial. Mais pour Fadil Barro et ses coéquipiers, l’aventure ne fait que commencer.

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite