Musique : Marie Simporé dédicace «TEEBO», son premier album

L’artiste burkinabè Marie Simporé a procédé, à la dédicace de son tout premier album intitulé «TEEBO» le samedi 2 mai 2026 à Ouagadougou. L’événement a réuni des mélomanes, des acteurs culturels et des proches de l’artiste, venus témoigner leur soutien à cette nouvelle voix de la musique tradi-moderne burkinabè.

Composé de six titres, «TEEBO» se veut bien plus qu’un simple disque. Dans la vision de l’artiste, le titre signifie « la foi ». Dans son sens le plus large, l’espoir, l’espérance et la confiance en demain, même lorsque les chemins de la vie deviennent incertains. « C’est un projet qui parle au cœur, à la réalité et à la vie », a déclaré Marie Simporé lors de la cérémonie.

L’album, arrangé sous la direction musicale de Kevinson, est chanté en langue mooré dans un genre tradi-moderne et Gospel. Il aborde des thématiques de portée universelle : la foi, l’espoir, l’amour, la reconnaissance et la résilience face aux épreuves de l’existence.

Les six titres qui composent «TEEBO» sont les suivants : «M’baba», hommage au père ; «Taltinbo», une invite à garder espoir malgré les difficultés ; «Manéré», un regard sur les relations humaines entre tendresse et réalité ; «Sou Roun Dabo» ; «Arazana», une expression de gratitude envers Dieu ; et «Bark Pousgo».

La soirée a également été marquée par la présence de Kam Naaba, qui a accepté d’être le parrain artistique de Marie Simporé. « J’ai accepté d’accompagner l’artiste car j’ai trouvé en elle une voix sûre de la musique burkinabè tradi-moderne. J’aime sa musique. J’ai même fait un feat avec elle, et je suis disponible à l’accompagner partout où ma contribution sera nécessaire», a-t-il confié à l’assistance.

Le parcours musical de Marie Simporé prend racine dès l’enfance. Initiée au chant d’église par sa grand-mère, elle a affiné sa voix et construit son identité artistique au sein d’une chorale avant de décider, en 2023, de se lancer dans une carrière musicale professionnelle en entrant en studio pour enregistrer son premier single.

Au-delà de la dédicace, Marie Simporé a offert au public une prestation live en interprétant quatre titres issus du nouvel album. Une performance appréciée par l’assistance, qui a réservé un accueil chaleureux à l’artiste tout au long de sa montée sur scène.

À travers «TEEBO», Marie Simporé entend rappeler que l’espoir est une forme de foi qui permet de traverser toutes les épreuves de la vie. L’album est disponible au prix de 5000 FCFA.