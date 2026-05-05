Coopération Burkina – PNUD : Le Premier ministre réaffirme l’exigence d’un partenariat aligné sur les priorités nationales

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, le mardi 5 mai 2026, le nouveau Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Burkina Faso, Snehal Vasantlal. Cette rencontre a permis de faire le point sur la coopération entre le Burkina Faso et le PNUD, ainsi que d’examiner les perspectives de renforcement du partenariat autour des priorités nationales, rapporte la Primature.

‎‎Au cours des échanges, Snehal Vasantlal a exprimé sa gratitude au Chef du Gouvernement pour l’accueil dont il bénéficie depuis le début de sa mission, en septembre 2025.

‎‎Il a également salué la qualité des relations de travail entretenues avec les départements sectoriels, ainsi que la dynamique de collaboration engagée sur le terrain, à travers les projets soutenus par le PNUD dans plusieurs localités du pays.

‎‎Le Premier ministre a, pour sa part, salué l’accompagnement du PNUD, notamment dans les domaines de la gouvernance locale et de la résilience des communautés. ‎Il a toutefois insisté sur la nécessité d’aligner les interventions de l’institution onusienne sur les priorités définies par le Burkina Faso, dans le respect de sa souveraineté.

‎‎« La responsabilité du développement nous incombe en premier lieu. Nous sommes heureux de compter à nos côtés des partenaires qui s’alignent sur cette vision », a indiqué le Chef du Gouvernement.

‎‎Le Chef du Gouvernement a, par ailleurs, précisé que le travail d’assainissement du fichier des organismes œuvrant dans les domaines du développement et de l’humanitaire va se poursuivre.

‎‎À sa sortie d’audience, Snehal Vasantlal a réaffirmé l’engagement du PNUD à demeurer aux côtés du Burkina Faso dans ses efforts de développement durable. ‎‎« Je réitère la pleine disponibilité du PNUD à accompagner le Plan Relance. Nous nous alignons sur les priorités nationales. Nous allons continuer à travailler avec le Gouvernement en vue de la réalisation des aspirations du peuple burkinabè », a déclaré le Représentant résident du PNUD.

‎‎Cette audience intervient dans un contexte où le Gouvernement imprime une nouvelle dynamique à la coopération internationale, fondée sur la transparence, la traçabilité des activités, l’efficacité des interventions et l’appropriation nationale des projets de développement.